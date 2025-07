Caravina cumpre agendas em Nioaque, Guia Lopes da Laguna e Bela Vista

O deputado estadual Caravina intensificou sua atuação no Sudoeste de Mato Grosso do Sul, cumprindo uma série de agendas nos municípios de Nioaque, Guia Lopes da Laguna e Bela Vista. As visitas reforçam o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento da região, por meio de entregas concretas, escuta ativa das demandas locais e participação em eventos que celebram a identidade e a força das comunidades.

Em Nioaque, Caravina participou da Ação Cidadania, iniciativa organizada pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado, levando serviços públicos diretamente à população. Durante o evento, o deputado destacou a importância de políticas públicas que alcancem quem mais precisa e parabenizou o prefeito André Bueno, a primeira-dama Crislainy Galvão e toda a equipe envolvida pela dedicação na organização da ação. “Esse é o caminho: trabalhar pelo bem de todos, com atenção aos que mais precisam”, afirmou.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Já em Guia Lopes da Laguna, o foco foi a área da saúde. Ao lado do vereador Julio Arguelho, o deputado oficializou a destinação de R$ 100 mil em emenda parlamentar para o fortalecimento dos atendimentos no município. A entrega dos recursos simboliza o compromisso do mandato com áreas essenciais para a qualidade de vida da população.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Em Bela Vista, o deputado percorreu diversas frentes de atuação. Visitou a Escola Estadual Ester Silva e a Escola Estadual Dr. Joaquim Murtinho, ouvindo educadores, diretores e representantes da comunidade escolar. As visitas permitiram o levantamento de demandas e reforçaram o compromisso com a melhoria da infraestrutura e das condições de ensino. A agenda contou com a presença do prefeito Gabriel Boccia, do presidente da Câmara Municipal, vereador Jonathan Torres (TJ), do jovem líder Mathaus Lino, do ex-vereador Oraldino e de outras lideranças locais, demonstrando união em prol da educação e do avanço do município. “A educação é uma prioridade no nosso mandato. Estar nas escolas, dialogando com quem vive a realidade da sala de aula, é fundamental para construirmos soluções eficazes”, afirmou Caravina.

Ainda em Bela Vista, Caravina participou da 53ª edição da Expobel, evento que marcou as comemorações dos 117 anos do município. Ao lado da população, celebrou a história, a cultura e a força da cidade. A presença do parlamentar em momentos como esse reforça sua conexão com os municípios que representa e seu respeito às tradições e cultura.

As ações nos três municípios evidenciam uma atuação parlamentar pautada na presença, no diálogo e na entrega de resultados que impactam positivamente a vida das pessoas. Caravina segue fortalecendo parcerias, ouvindo as comunidades e trabalhando para que Mato Grosso do Sul avance.