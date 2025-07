Polícia Militar prende homem por descumprimento de medida protetiva e invasão de propriedade em Rio Verde

Diante da situação, o homem foi contido, preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

De imediato, os policiais militares se deslocaram até a residência, localizada na Rua Corredor Público, no Bairro Jardim Aeroporto. Ao chegarem ao local, os militares flagraram o autor tentando fugir, pulando a mesma janela pela qual havia invadido a casa.

A Guarnição de Serviço foi acionada por uma mulher de 57 anos, que informou ter flagrado seu ex-marido entrando em sua residência pela janela, através das câmeras de segurança instaladas no imóvel. A vítima possui medida protetiva contra o suspeito, o que torna o ato ainda mais grave.

Coxim (MS): Na manhã de ontem (19), a Polícia Militar prendeu um homem de 40 anos por descumprimento de medida protetiva e invasão de domicílio no município de Rio Verde de Mato Grosso.

