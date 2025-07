Morre o ex-presidente da CBF José Maria Marin

Pouco antes de chegar ao comando da entidade máxima do futebol brasileiro, Marin ficou conhecido nacionalmente após guardar em seu bolso uma medalha durante a cerimônia de premiação na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2012. Ele alegou que a medalha havia sido dada para ele pela Federação Paulista de Futebol, mas um dos jogadores do Corinthians, time campeão naquela final, ficou sem medalha. O atleta a receberia posteriormente, após a premiação.

Em 2019, Comitê de Ética da Fifa o considerou culpado por recebimento de propina e o baniu do futebol pelo resto da vida.

Depois de passar cinco meses na prisão, Marin foi extraditado para os Estados Unidos, pagou fiança de US$ 15 milhões e passou a viver em prisão domiciliar em seu apartamento em Nova Iorque. No fim de 2017, a justiça norte-americana condenou o ex-dirigente a quatro anos de prisão por lavagem de dinheiro, fraude bancária e participação de organização criminosa.

Em maio de 2015, ele foi detido na Suíça, junto com outros dirigentes da Federação Internacional de Futebol (Fifa), sob a acusação de participar de um esquema de corrupção na entidade máxima do futebol mundial.

Marin presidiu a CBF entre 2012 e 2015. Antes de se envolver com o futebol, ele foi vice-governador de São Paulo de 1979 a 1982 e governador de 1982 a 1983, em um período em que não havia eleição direta no Brasil.

