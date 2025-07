Presidente da Federação de Futebol de MS, Estevão Petrallás, recebe homenagem e reforça orgulho belavistense

Mais informações sobre a cerimônia e outras ações da Câmara Municipal de Bela Vista podem ser conferidas no portal oficial do Legislativo.

Emocionado, Petrallás agradeceu a honraria e reforçou seu compromisso com o esporte: “Receber esse título de Orgulho Belavistense é uma honra imensa para mim. Tenho muito orgulho das minhas raízes e dedico essa conquista a cada cidadão de Bela Vista. Seguiremos trabalhando para fazer do nosso futebol uma referência para todo o Estado.”

“Ter um belavistense liderando o futebol de Mato Grosso do Sul é motivo de muito orgulho para nossa gente. Esta homenagem é apenas um gesto simbólico do que ele representa para todos nós”, destacou o presidente da Câmara durante a entrega.

Natural de Bela Vista, Estevão Petrallás tem se destacado à frente da maior entidade do futebol sul-mato-grossense, conduzindo projetos e ações que fortalecem o esporte em todo o Estado. Para o vereador Jonathan Tavares, a homenagem simboliza o reconhecimento de toda a comunidade belavistense pelos serviços prestados e pela representatividade de Petrallás.

Em uma solenidade marcada por reconhecimento e emoção, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Estevão Petrallás, foi homenageado pela Câmara Municipal de Bela Vista com o título de “Orgulho Belavistense” .

