Com apoio da Fundesporte, curso reúne 38 participantes entre profissionais e acadêmicos para atualização de regras do futebol em Nioaque

Em mais um movimento que evidencia a articulação entre gestão pública e entidades esportivas, o prefeito de Nioaque, André Guimarães (PP), esteve na tarde desta sexta-feira (19) no Estádio Municipal acompanhando o curso de atualização de regras da arbitragem, realizado em parceria entre a Fundesporte e a Prefeitura Municipal.

Ao lado do presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, o gestor reiterou o compromisso de investir na formação técnica dos profissionais do esporte local.

Com 38 inscrições confirmadas, o curso atende profissionais de Educação Física e acadêmicos da área, ampliando a qualificação para atuação no mercado interno, em campeonatos oficiais e eventos regionais. A capacitação está sendo ministrada pelo ex árbitro Paulo César, profissional com ampla trajetória no futebol brasileiro.

“O esporte é um caminho importante para transformar a realidade da nossa juventude. Qualificar nossos profissionais significa ter mais qualidade dentro de campo e fora dele também”, afirmou o prefeito André Guimarães durante a visita.

Para Estevão Petrallás, a iniciativa é um marco para o futebol sul-mato-grossense. “Estamos construindo uma base sólida, com árbitros mais preparados e atualizados. Isso reflete diretamente na credibilidade e no nível técnico das competições do nosso Estado”, destacou o presidente da FFMS.

Responsável por conduzir o curso, Paulo César reforçou a importância de acompanhar as mudanças da modalidade. “As regras evoluem e o árbitro precisa evoluir junto. Uma decisão equivocada pode mudar o resultado de um jogo. Por isso, atualização constante é essencial”, pontuou.

Também presente, Odair Firmino, da Unidade de Capacitação Esportiva da Fundesporte, enfatizou o papel do órgão na promoção de oportunidades. “Nosso objetivo é democratizar o acesso à formação, principalmente em cidades do interior, fortalecendo toda a cadeia do esporte”, disse.

A expectativa é que, com ações como essa, Nioaque se consolide como referência em qualificação esportiva no sudoeste sul-mato-grossense, fomentando novas oportunidades para profissionais e jovens atletas.