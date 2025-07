Primeira visita oficial da FFMS leva anúncio histórico à Aldeia Brejão em Nioaque

Em uma visita carregada de simbolismo e emoção, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, realizou nesta semana sua primeira agenda oficial em Nioaque, marcando presença na Aldeia Brejão — berço do Ceab, time que hoje é referência no futebol indígena nacional.

Recebido com festa pela comunidade, Petrallás esteve acompanhado do prefeito André Guimarães (PP), que fez questão de reforçar o apoio da administração municipal ao projeto que vem transformando a realidade de jovens indígenas por meio do esporte.

O ponto alto da visita foi o anúncio oficial da federação do Ceab junto à FFMS. A partir de agora, o time comandado por Wesley Góis passa a integrar o quadro oficial de clubes filiados da entidade, garantindo respaldo jurídico e novas oportunidades de participação em competições regionais e nacionais.



Para Petrallás, o momento simboliza mais do que um ato burocrático: representa um passo concreto na construção de uma agenda esportiva que respeita identidades e promove inclusão. “O futebol tem força para transformar realidades, abrir caminhos e valorizar a cultura dos povos originários. Hoje celebramos o talento e a esperança que florescem aqui na Aldeia Brejão”, afirmou o dirigente.

Durante a cerimônia, o prefeito André Guimarães também destacou o impacto social do projeto. “Estamos juntos porque acreditamos no esporte como ponte para dignidade, respeito e futuro. Cada jovem que veste essa camisa leva o nome de Nioaque e da nossa comunidade indígena para todo o Brasil”, enfatizou.

Já para Wesley Góis, presidente do Ceab, a oficialização junto à FFMS consolida um sonho coletivo. “É um dia histórico para o nosso povo. Agora estamos federados, prontos para voos ainda maiores. Vamos mostrar que da nossa aldeia saem campeões dentro e fora de campo”, afirmou emocionado.

A visita foi marcada por momentos culturais, como as apresentações de danças típicas e a entrega de um cocar indígena como presente simbólico ao presidente da FFMS. Para quem esteve presente, a celebração materializou a força de uma parceria que une tradição, esporte e desenvolvimento.

Com o Ceab federado, a expectativa agora é ampliar parcerias, viabilizar novos investimentos e consolidar o futebol como ferramenta de transformação social em comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul.