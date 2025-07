Nioaque é contemplada no Novo PAC Saúde e amplia estrutura de atendimento à população

Para o prefeito André Guimarães (PP), o resultado reflete o trabalho técnico e a articulação da gestão junto ao Governo Federal. “Estamos colhendo frutos de uma administração comprometida com planejamento e resultados. Esses investimentos chegam para melhorar de forma concreta a vida da nossa população, garantindo mais acesso, mais qualidade e mais dignidade nos serviços de saúde”, destacou.

Na prática, a contemplação fortalece o sistema de saúde pública de Nioaque em três frentes estratégicas. O Combo UBS garantirá mais estrutura para consultas, exames e acompanhamento de famílias, Já o kit de telessaúde vai permitir a modernização dos atendimentos, integrando tecnologia para consultas à distância e agilizando diagnósticos, principalmente para a população das áreas rurais e comunidades mais afastadas. Por fim, a expansão do SAMU reforça o atendimento de urgência e emergência, assegurando resposta mais rápida em situações críticas.

O anúncio oficial confirma que o município receberá investimentos para viabilizar um Combo UBS, a entrega de um kit de telessaúde e a expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Prefeitura de Nioaque conquistou mais uma vitória na área da saúde ao ser contemplada em três propostas selecionadas dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC – Saúde).

