Polícia Civil indicia mulher que recebeu cestas básicas após falsificar autorizações para sua obtenção junto ao CRAS, em Batayporã

A Delegacia de Batayporã conta com o apoio da população para identificação de suspeitos dos mais variados crimes, dentre eles, os patrimoniais e de tráfico de drogas, deixando o WhatsApp de contato para eventuais denúncias anônimas (67) 3443-1268.

A outra mulher, de 50 anos, também foi identificada, e por não ter envolvimento no crime, foi ouvida e liberada. O Inquérito Policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário e Ministério Público.

Uma das mulheres, de 31 anos, foi identificada e, após confessar, foi indiciada por ter conscientemente praticado a falsificação e responderá pelo crime de estelionato. Uma vez identificada a fraude, a indiciada restituiu as cestas básicas junto à entidade.

Conforme apurado, durante a apresentação das autorizações, as mulheres informaram que as cestas seriam retiradas em benefícios de vizinhos, os quais sequer haviam passado por atendimento junto a instituição municipal.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Batayporã, na última terça-feira (6) tomou conhecimento de que, por duas vezes, duas mulheres teriam apresentado autorizações de retirada de benefícios sociais (cestas básicas), as quais, por estarem em desacordo com os padrões institucionais, geraram desconfiança pela equipe de atendimento, que compareceram a unidade policial para formalizar o registro da ocorrência.

