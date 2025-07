Agetran informa as interdições para o final de semana

Horário: 08h30 às 18h Local: Av. Delegado Alfredo Hardman Nº226, entre Rua Jaguar e Rua Jorge Salvador Nessinian Motivo: Almoço Beneficente #PraTodosVerem : Na capa da nota há uma imagem que mostra uma agente de trânsito em ação em uma via urbana movimentada. Ela está posicionada em uma faixa de pedestres, utilizando gestos manuais para orientar o fluxo de veículos. A agente veste um colete bege com a palavra “TRÂNSITO” nas costas, camisa de manga comprida amarela, boné branco e óculos escuros.

Horário: 14h às 22h Local: Rua Do Azulão, entre Av. das Bandeiras e Rua Antônio Bittencourt Filho Motivo: Arraiá do Tagarela

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições programadas para os dias 19 e 20 de julho, sábado e domingo, respectivamente, para que os condutores possam planejar rotas alternativas.

