Sancionada lei que altera denominação de trechos da BR-158

A matéria foi aprovada na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado em junho e encaminhada à sanção presidencial.

A reorganização dos nomes da rodovia teve origem no projeto de lei (PL) 4.562/2023 , que revogou normas anteriores que tratavam do tema.

A lei foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (18) e já se encontra em vigor.

A rodovia cruza o Brasil de norte a sul e possui quase quatro mil quilômetros. Ela vai de Redenção (PA) a Santana do Livramento (RS) e é uma das principais vias de escoamento do agronegócio.

