Polícia Civil providencia resgate a pitbull e indicia tutor por maus tratos

O cão foi abrigado em um lar temporariamente, ficando à disposição de decisão judicial. O tutor se apresentou no local e foi indiciado pelo crime de maus tratos a animais, cuja pena varia de 2 a 5 anos de prisão, multa e proibição da guarda.

A perícia foi acionada, ficando materializada a inadequação do estado em que o animal era mantido.

