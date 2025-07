Expobel é palco de novos anúncios de investimentos do Governo do Estado em Bela Vista

A 53ª edição da Expobel (Exposição Agropecuária de Bela Vista) foi aberta na manhã desta sexta-feira (18), no Parque de Exposições Rio Apa, com a presença de autoridades estaduais, do Paraguai e lideranças do setor rural.

Durante a cerimônia de abertura, o governador Eduardo Riedel destacou a importância da feira para o agronegócio do Estado e aproveitou para lembrar dos investimentos que estão sendo realizados.

“Trata-se de uma exposição bastante tradicional no Estado, e Bela Vista tem uma importância econômica estratégica para Mato Grosso do Sul, e tem se modernizado, acompanhando o novo ciclo de desenvolvimento. Fizemos hoje uma visita com o prefeito Gabriel a diversas obras em andamento na cidade, e discutimos novas perspectivas de investimentos do Governo do Estado. Já reestruturamos a conexão com Antônio João e vamos avançar na ligação com Caracol e na Estrada da Caeira, cujo projeto já está pronto para receber investimentos. Essas conexões são fundamentais para consolidar o crescimento que já está em curso".

Ainda segundo ele, eventos como a Expobel contribuem para o fortalecimento das cadeias produtivas e para a interiorização do desenvolvimento.

“Bela Vista é um município tradicional, que nos últimos anos tem experimentado o avanço da agricultura. Agora, com a proximidade da Rota Bioceânica, esse desenvolvimento ganha uma nova dimensão. Estamos trabalhando não só na área urbana, mas também na infraestrutura de integração, acrescentou”.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Antes do início, Riedel, acompanhado do prefeito Gabriel, percorreu algumas vias da cidade que estão recebendo asfalto novo e também conheceu a sede da Delegacia de Polícia, que com recursos do Estado, passou por reforma.

O evento, que segue até o dia 27 de julho, deve atrair cerca de 100 mil visitantes, segundo estimativa dos organizadores.

Realizada pelo Sindicato Rural de Bela Vista, a feira integra o calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul e conta com apoio do Governo do Estado. Além de movimentar a economia regional, a Expobel marca as comemorações dos 117 anos do município, celebrado no próximo dia 20.

O prefeito de Bela Vista, Gabriel Gerardo Boccia, também participou da solenidade e agradeceu as bancadas e o Governo do Estado na infraestrutura do município.

“Iniciamos a maior Expobel da nossa história, celebrando também os 117 anos de emancipação política do município.Esta festa é resultado de um esforço coletivo, e seguimos unidos por uma Bela Vista cada vez melhor. Agradeço especialmente ao governador Eduardo Riedel, que reafirmou hoje seu compromisso com o desenvolvimento do interior do Estado. Entregamos a ele o projeto de pavimentação da região da Brisa, um investimento de mais de R$ 14 milhões que vai beneficiar diretamente nossa população”.

O presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, aproveitou para comemorar os avanços alcançados na aprovação no Congresso Nacional nesta semana da ratificação das terras de fronteiras da securitização das dívidas rurais e no novo projeto de licenciamento ambiental.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Outro destaque da abertura foi o lançamento do livro “Bela Vista, Princesinha do Apa”, da escritora e pesquisadora Evelin Andino. A obra integra o projeto “Esplendor Cultural de Mato Grosso do Sul” e reúne relatos históricos e literários sobre os municípios do Estado.

A presidente do Sindicato Rural de Bela Vista, Janaína Bonomini Pickler, registrou o expressivo número de parlamentares no evento.

“Agradeço a cada um que se esforçou para estar presente neste momento tão significativo. Sinto-me honrada em ver aqui grande parte da nossa bancada federal e estadual, o que reforça a importância de Bela Vista para Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Tivemos vitórias importantes nesta semana, como a aprovação da desburocratização do licenciamento ambiental e da securitização das dívidas rurais, medidas essenciais para a continuidade da nossa atividade”, completou.

Diálogo com os Estados Unidos

Ao falar com a imprensa, Riedel ressaltou o esforço da bancada federal na tentativa de reverter o aumento das exportações aos Estados Unidos.

“É importante lamentar profundamente a politização desse tema. Trata-se de uma questão econômica extremamente séria, não só para Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil. Já sentimos perdas nas exportações de proteínas animais, como carne bovina e até peixe, e outras podem vir na sequência. Acionamos imediatamente nossa bancada federal, que participará de uma comitiva que representará o Mato Grosso do Sul nos Estados Unidos. Também estamos em diálogo com o vice-presidente Geraldo Alckmin e reforçando essa articulação em Brasília. O caminho é despolitizar o debate e buscar uma solução negociada, com seriedade. Esta tarifa compromete o desenvolvimento do Brasil,e especialmente, de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

ExpoBel

A programação da feira inclui shows musicais, leilões de gado, rodeios, palestras técnicas, desfile country, parque de diversões e concurso gastronômico.

Nesta sexta-feira, o show é com a dupla João Gustavo & Murilo. Ao longo da semana se apresentam Marco Antônio & Gabriel (19), Humberto & Ronaldo (20), Rebeca Carvalho (22), Ícaro & Gilmar (23) e Loubet (25). Também está previsto um show infantil no dia 21.

A Expobel ainda promove a tradicional Queima do Alho, concurso culinário que resgata a comida típica das comitivas boiadeiras. Os participantes preparam arroz, macarrão e carne-seca em fogões improvisados, no estilo dos antigos peões.

A feira também envolve diretamente a cidade vizinha de Bella Vista Norte, no Paraguai, que compartilha com Bela Vista a ponte internacional sobre o Rio Apa. A proximidade garante o fluxo de turistas e reforça os laços culturais e comerciais entre os dois países.

Participaram da cerimônia os deputados federais Geraldo Resende, Rodolfo Nogueira, Luiz Ovando e Beto Pereira; os deputados estaduais Gerson Claro, Renato Câmara, Londres Machado, Mara Caseiro, Antônio Vaz e coronel Davi; o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha; e o governador de Amambay, no Paraguai, Juan Silvino Acosta; e o

o intendente (prefeito) , de Bella Vista Norte, Luís Fernando Brites Vilalba.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom