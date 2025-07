Agendão: fim de semana tem Expobel, Ação Cidadania, teatro, festas julinas e feirinhas

O fim de semana em Mato Grosso do Sul será de muita festa, cultura e cidadania. Em Bela Vista, a tradicional Expobel chega com grandes shows, como o da dupla Humberto & Ronaldo no domingo. Já em Campo Grande, a Ação Cidadania – #TodosPorElas ocupa o Parque Jacques da Luz no sábado (19) com serviços gratuitos, feira de artesanato e apresentações culturais, em uma programação que une inclusão e conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

As festas julinas seguem firmes e espalhadas pelo estado. A capital recebe uma série de arraiás, como o Arraiá do Mistura Bar, o CarnaJulina da Vila Carvalho, a Festa Julina do Ponto Bar, o Arraiá do Bloco Forrozeiros, além da edição temática “Cadê Meu Crush – Arraiá em Hogwarts”. No interior, Aparecida do Taboado e Sidrolândia também entram no clima com festas gratuitas e programação cultural. Em paralelo, a Feira Bosque da Paz ganha edição especial de arraiá com shows de Sampri e Forró Tapioca.

A agenda também traz feiras e eventos voltados à diversidade e cultura urbana. O fim de semana conta com a Feira das Trevas, a Feira São Bento, a 3ª Feira Cultural da Sagarana, a Feira do Brizola em Sidrolândia e o Esquenta Afronta, que leva samba, funk e cultura preta ao Capivas Cervejaria.

ASetesc(Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e aFCMS(Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (18)

Espetáculo “Groselha” -Inspirado na mitologia grega, o espetáculo da Companhia OFIT mergulha na história de Medeia com uma abordagem provocadora e intensa.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Victor Sarro - O Rei da Quinta Série -Com humor sem filtro e interações rápidas, o comediante paulista apresenta seu stand-up em noite de muitas risadas.

Horário: 19h30

Local: Teatro Glauce Rocha – R. UFMS, S/N – Universitário

Entrada: a partir de R$ 45 pelo link https://bileto.sympla.com.br/event/106206/d/318053/s/2169035

O Homem Mais Inteligente da História -Baseado no best-seller de Augusto Cury, o romance socioemocional ganha vida no palco em uma emocionante adaptação teatral.

Horário: 20h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: a partir de R$ 60 pelo link https://bileto.sympla.com.br/event/106303/d/318373

Exposição de Dinossauros -Com 13 réplicas em tamanho real, a mostra oferece uma experiência imersiva e interativa que leva o público a uma viagem pelo mundo pré-histórico.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796

Entrada: Gratuita

Diversão no Norte Sul -Entre os destaques da programação do Shopping Norte Sul Plaza, está o espaço temático de circo, que segue encantando o público infantil com uma estrutura interativa cheia de fantasia e aventura. Localizado na Praça de Eventos, o espaço é indicado para crianças de até 13 anos e oferece 50% de desconto para aniversariantes da semana e clientes PCDs, mediante comprovação.

Outra atração que conquista os pequenos é o “Coisa de Criança”, com uma ambientação que simula uma mini cidade repleta de cenários em tamanho reduzido, como camarim, cozinha e sala de aula com piscina de bolinhas.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: consultar valores no local

Roda Gigante -Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Oficina de Férias no Shopping Campo Grande -O Shopping Campo Grande conta com programação especial de julho para a criançada que está de férias.Nesta sexta-feira tem oficina especial do Projeto Provérbios, intitulada 'Técnicas de pinturas para crianças", das 14h às 16h30. Depois, das 17h às 20h, tem oficina de origami, de colorir e pintura facial.

17h às 20h: Oficina de Origami + Oficina para Colorir + Pintura Facial

Horário: 14h às 20h

Local: Shopping Campo Grande (2º piso) – Av. Afonso Pena, 4909

Entrada: Gratuita

Feira das Trevas + Bêbados Habilidosos -O Elvira Rock Bar realiza uma edição especial da Feira das Trevas, com expositores alternativos, vivências esotéricas e show gratuito da banda Bêbados Habilidosos.

Horário: a partir das 17h

Local: Elvira Rock Bar – Av. Pref. Lúdio Martins Coelho, 702 – Parque Residencial União

Entrada: Gratuita

Sarauzin -O Haicai Bar promove mais uma edição do Sarauzin, com clima intimista, participações especiais e interpretações emocionantes.

Horário: a partir das 17h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados

Entrada: R$ 30 https://www.sympla.com.br/evento/sarauzin/3022148

Festa Puba Times no Vizú -O Vizú Ateliê Bar recebe o duo Irmãos Ladeira e Conrado em noite de grooves e ritmos variados, numa parceria com o núcleo AltPlano.

Horário: 19h30

Local: Vizú Ateliê Bar – R. Antonio Maria Coelho, 1290

Entrada: Gratuita

Arraiá do Mistura Bar -A tradicional Rua 14 de Julho entra no clima junino com comidas típicas e show sertanejo com Larissa & Mariana.

Horário: 18h

Local: Mistura Bar – R. 14 de Julho, 2389

Entrada: Gratuita

2ª Mostra de Teatro de Bonecos – Oficina de Bonecos -Com o objetivo de aproximar o campo-grandense da arte de bonecos, a mostra oferece apresentações teatrais, oficinas, desfiles e exposições de bonecos. Nesta sexta, haverá oficina de bonecos com o grupo Mevitevendo, de SP.

Horário: 14h às 18h

Local: Espaço Teatral Grupo de Risco – R. Trindade, 401

Entrada: Gratuita

Arraiá do Caramelo -Samba e festa julina se misturam nessa celebração cheia de alegria e sabores típicos.

Horário: a partir das 19h

Local: Casa Verde – R. General Bertoldo Klinger, 295 – Vila Nossa Senhora das Graças

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/1-arraia-do-caramelo-flor-de-pequi-e-samba-do-caramelo/3026535

Sarau Casa Aberta -O Grupo Casa realiza a terceira edição de seu sarau. Prepare seu poema, sua criação autoral e grave a letra da sua música favorita para soltar a voz no karaokê.

Horário: 19h

Local: Grupo Casa – R. Visconde de Taunay, 306

Entrada: Gratuita

Grunge Music Festival -Saudade dos anos 90? O festival presta tributo a Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, Audioslave e outros gigantes do grunge.

Horário: a partir das 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: R$ 30 na portaria

DJ Set Deumathh -Uma noite dedicada ao pop rock dos anos 2000 com os hits que marcaram uma geração.

Horário: a partir das 19h

Local: Quiçá Gastrobar – R. Euclides da Cunha, 488 – Jardim dos Estados

Entrada: Gratuita

DJ Chico -Sextou com música boa e promoção de caipirinha para abrir o fim de semana com estilo.

Horário: 21h

Local: Bar Vexame – Av. Calógeras, 3100 – Centro

Entrada: Gratuita

Especial Black Sabbath -A banda Nomads apresenta um tributo a uma das maiores bandas do heavy metal de todos os tempos.

Horário: a partir das 17h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 20 após às 20h30

Ponta Porã

113 anos de Ponta Porã -Em comemoração aos 113 anos de Ponta Porã, a noite contará com apresentação do grupo Canto da Terra e da dupla Rapha & Léo.

Horário: 19h

Local: Parque dos Ervais – Ponta Porã, MS

Entrada: Gratuita

Aparecida do Taboado

Arraiá Taboado -A Feira do Produtor de Aparecida do Taboado se transforma em um grande arraiá com fogueira, comidas típicas e show do Grupo Horizonte.

Horário: 20h

Local: Feira do Produtor – Aparecida do Taboado, MS

Entrada: Gratuita

Bela Vista

53ª Expobel -Maior festa da cidade, a 53ª edição da Exposição de Bela Vista tem início nesta sexta com show da dupla João Gustavo & Murilo.

Horário: 16h (show às 22h)

Local: Parque de Exposição do Rio Apa – Bela Vista, MS

Entrada: Gratuita

Sábado (19)

Ação Cidadania – #TodosPorElas -Em alusão à campanha pelo fim do feminicídio, o evento oferece serviços gratuitos, feira de artesanato e atrações culturais, com participação de 79 instituições.

Horário: 8h às 17h

Local: Parque Jacques da Luz

Entrada: Gratuita

2ª Mostra de Teatro de Bonecos – Espetáculo Infantil “Fábulas” -A Mostra segue aproximando o público campo-grandense da arte de bonecos. Neste sábado, a companhia Mevitevendo (SP) apresenta o espetáculo “Fábulas”, com histórias tradicionais recheadas de animais.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Projeto Convida -A Afronta Produções, em parceria com a Pioner House of Hands Up MS, lança em Campo Grande o Projeto Convida, uma série de oficinas mensais que unem dança, identidade e resistência, com protagonismo preto e trans em todas as etapas. Neste sábado, Eva Bessa ministra uma vivência de Brega Funk, oferecendo uma imersão que conecta ritmos periféricos à potência da performance ballroom.Mais informações no Instagram da Afronta (@afronta.prod).

Horário: a partir das 17h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo - Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: gratuita

CarnaJulina -A Unidos da Vila Carvalho realiza seu tradicional arraial com clima de carnaval fora de época e atrações musicais.

Horário: a partir das 18h

Local: Quadra da Escola de Samba da Vila Carvalho – Av. Joaquim Manoel de Carvalho, 395 – Vila Carvalho

Entrada: Gratuita, com reserva pelo WhatsApp (67) 99270-6330

Feira São Bento -A tradicional feira reúne gastronomia, artesanato, música ao vivo e produtos locais em clima de vizinhança.

Horário: das 18h às 22h

Local: Praça República do Líbano – Av. Primeiro de Maio, 400 – Jardim São Bento

Entrada: Gratuita

Desapega CG -A tradicional feira chega à 15ª edição reunindo mais de 30 mil itens entre moda, decoração, plantas e acessórios.

Horário: 8h às 16h

Local: Parque Ayrton Senna

Entrada: Gratuita

BLX -O duo André X e Leca Harper (aka Dark Blue) inicia uma série de apresentações autorais em Campo Grande, com shows intimistas e set de DJ.

Horário: a partir das 19h

Local: Paraíba Bar – Rua Dr. Temístocles, 82 – Centro

Entrada: Gratuita

Show “ABBA The History – In Concert” -Um dos maiores tributos ao ABBA da América Latina, o espetáculo reúne banda e orquestra em uma noite de clássicos do grupo sueco.

Horário: 21h

Local: Palácio Popular da Cultura

Entrada: a partir de R$ 80 pelo link https://pedrosilvapromocoes.com.br/comprar-ingresso/abba-the-history-in-concert-com-banda-orquestra-9498

Festa Cadê Meu Crush – Arraiá em Hogwarts -Festa julina com magia no ar! A “Cadê Meu Crush” retorna em edição temática de Harry Potter e open bar. DJs Pablo Pacheco, Gustavo Freitas, Deu Math e Waldeiyr comandam o som.

Horário: 21h às 4h

Local: Associação Colônia Paraguaia de Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 80 pelo link https://cheers.com.br/evento/cade-meu-crush-arraia-em-hogwarts-open-bar-24406

Festival “Cê Tá Doido” -Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Panda se revezam em um palco 360º no maior encontro sertanejo do mês.

Horário: 16h

Local: Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: a partir de R$ 240 pelo link https://www.vaideingresso.com.br/ce-ta-doido-campo-grande

Roda Gigante -Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Oficina de Férias - Shopping Campo Grande - A programação de férias do Shopping Campo Grande tem atrações todos os fins de semana. Neste sábado, tem teatro de fantoches e massinha de trigo.

Horário: das 16h às 19h

Local: Shopping Campo Grande (2º piso – em frente à Mac) – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: Gratuita

Arena Gloob -Inspirado nos programas de sucesso do canal Gloob, o parque temático oferece circuitos interativos com brincadeiras como caça-pistas, labirinto e piscina de espumas. Indicado para crianças de 2 a 13 anos.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado); 12h às 20h (domingo)

Local: Praça de Eventos – Shopping Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 60 (meia para autistas e PCD)

Oficina de Pintura para Crianças -Ministrada por Isabê, artista visual e professora, a oficina convida as crianças para soltar a criatividade nas tintas.

Horário: das 10h às 11h30

Local: Hamor Livraria – Rua Amazonas, 1080 – São Francisco

Entrada: R$ 130 pelo link https://www.hamoredicoes.com.br/product-page/oficina-de-pintura-para-crian%C3%A7as

Festa Julina do Ponto Bar -O clima caipira toma conta do Ponto Bar com DJs Mat Met, Jubba e Gustavo Freitas animando a noite.

Horário: 17h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temístocles, 103

Entrada: Gratuita

Country e Blues -Uma noite de riffs marcantes, groove e atitude com muito blues sujo e clima de estrada.

Horário: 20h

Local: Mirante PUB – Rua Dr. Zerbini, 53 – Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/country-e-blues-no-mirante-pub/3036845

Especial Linkin Park e System of a Down -Noite especial com os maiores hits dessas duas bandas que marcaram gerações.

Horário: a partir das 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 35 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/especial-linkin-park-e-system-of-a-down/3001209

Rock N’ Roll a Vida -A banda Codinome Winchester comanda a noite na Capivas com um repertório cheio de atitude.

Horário: 20h

Local: Capivas Cervejaria – Rua Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: R$ 10

Rock Nacional -Luiz Acosta, Bortoti e Frenesi celebram o rock brasileiro em show especial no Irlandês Pub.

Horário: a partir das 17h

Local: O Irlandês Pub – Rua Oceano Atlântico, 115 – Chácara Cachoeira

Entrada: Gratuita

Bon Jovi Tribute -Mais uma edição do MS Tributo Festival no Blues Bar. Desta vez, quem sobe ao palco é a banda campo-grandense HITMA com o melhor de Bon Jovi.

Horário: a partir das 20h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/bon-jovi-tribute/3026948

Music Non Stop – Techno All Night -Uma maratona de música eletrônica com DJs Kakô Ferraz, Bruno Lino, MojoWalker e Alê DDS.

Horário: 23h30

Local: Quokka BarBecue – R. Antônio Maria Coelho, 3640

Entrada: a partir de R$ 20

Vexame com RXFX b2b Ella -DJs campo-grandenses RXFX e Ella comandam a noite com beats modernos e setlist potente no Vexame Bar.

Horário: 21h

Local: Vexame Bar – Av. Calógeras, 3100

Entrada: Gratuita

Oficina de Bordado Contemporânea -Inspirada no livro Entre Materialidades e Afetos, a oficina propõe um mergulho no bordado como linguagem visual, corporal e simbólica.

Horário: 13h30

Local: Atelier M. Kaminski – Rua Espinosa, 25 – Mata do Segredo

Entrada: R$ 45 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-bordado-contemporanea-bordar-como-quem-escreve-linha-corpo-e-atravessamentos/3031649

Bela Vista

53ª Expobel -A tradicional feira agropecuária de Bela Vista segue até dia 23. Neste sábado, show com Marco Antônio e Gabriel.

Horário: 16h

Local: Parque de Exposição do Rio Apa – Bela Vista

Entrada: Gratuita

Rio Brilhante

Espetáculo “Fluxo – Uma Viagem no Tempo” -Com proposta interativa, o espetáculo permite ao público escolher os rumos da história e a época onde tudo acontece. A apresentação conta com tradução em Libras.

Horário: 16h30

Local: Praça Dr. Boaventura – Rio Brilhante

Entrada: Gratuita

Sidrolândia

Feira do Brizola – 12 Anos -Sidrolândia celebra 12 anos da Feira do Brizola com cultura, gastronomia e show da dupla Gilmar e Marcelo.

Horário: 16h

Local: Rua Distrito Federal – Sidrolândia

Entrada: Gratuita

Domingo (20)

Feira Bosque da Paz – Arraiá do Bosque -A tradicional feira de expositores ganha edição especial de arraiá com shows de Sampri e Forró Tapioca.

Horário: 9h às 15h

Local: Rua Kame Takaiassu – Bosque da Paz

Entrada: Gratuita

3ª Feira Cultural da Sagarana – Edição Festa Julina -Bingo, brechó, gastronomia, artesanato, espaço kids com carretão, pintura facial e música boa fazem parte da programação da terceira edição da feira, que já virou tradição no Portal do Panamá.

Horário: 9h às 15h (bingo às 12h)

Local: Praça Antônio Papi Neto – entre as ruas Sagarana, Otávio Mangabeira, Lenin Flores Bergozi e Tv. Pacaty

Entrada: Gratuita

Arraiá do Bloco Forrozeiros -Festa junina comemora os cinco anos da Fulô Espaço de Dança com shows de Ipê de Serra e Forrodiando.

Horário: 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668

Entrada: R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/3-arraia-forrozeiros-ms-ed-comemorativa-5-anos-da-fulo/2979939

2ª Mostra de Teatro de Bonecos – Espetáculo “Navegantes” + Exposição -O espetáculo “Navegantes”, do grupo Deslimites, será apresentado seguido de exposição de bonecos na Feira do Bosque da Paz.

Horário: 9h

Local: Feira Bosque da Paz

Entrada: Gratuita

Turma do Bolonhesa em “Chapéuzinho Vermelho” -A peça promete emocionar a família com muita diversão e aventura.

Horário: 17h

Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão do Melgaço, 177

Entrada: contribuição espontânea

Techno na Rua – Edição Pride -Com DJs da cena LGBTQIAPN+, o evento leva música eletrônica para a rua, de graça.

Horário: 14h às 23h

Local: Rua 14 de Julho (em frente ao Relógio)

Entrada: Gratuita

Roda Gigante -Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Esquenta Afronta -Samba, funk, ballroom e cultura preta tomam conta da Capivas com atrações como DJ Gabis, Serena MC e Xandão do Cavaco. Mais informações no Instagram da Afronta (@afronta.prod).

Horário: 16h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: a partir de R$ 10 na portaria

WYN Dance Contest -Concurso para dançarinos mostrarem seu talento, com muita energia no palco.

Horário: 14h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – Rua 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/wyn-dance-contest/2938256

Feijuca e Samba da Dona Carmem -Feijoada com samba, sabor de casa e clima familiar.

Horário: 11h às 15h

Local: Centro Comunitário – Rua Santo Anastácio, 504 – Santa Luzia

Entrada: R$ 35 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/feijuca-e-samba-da-dona-carmem/2982595

Ponzo in Poseidon -A principal festa de tribal house do estado com o DJ Alberto Ponzo agitando a pista.

Horário: 23h

Local: NON STOP Club – Rua Pimenta Bueno, 127 – Amambai

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/ponzo-in-poseidon/3035819

Oficina de Férias – Shopping Campo Grande -Neste domingo tem oficina de pulseiras elásticas e contação de histórias para a criançada.

Horário: 16h às 19h

Local: Shopping Campo Grande (2º piso, em frente à Mac) – Av. Afonso Pena, 4909

Entrada: Gratuita

Pagode de Domingo -O grupo Akagê embala o fim de domingo com muito samba.

Horário: a partir das 16h

Local: Má Donna – Rua 14 de Julho, 2459 – Centro

Entrada: Gratuita

Bela Vista

53ª Expobel -A maior festa de Bela Vista continua com show da dupla Humberto & Ronaldo neste domingo.

Horário: 16h

Local: Parque de Exposição do Rio Apa – Bela Vista, MS

Entrada: Gratuita

