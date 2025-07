Prefeitura leva cursos gratuitos aos bairros Aero Rancho e Tiradentes

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (SEMU), promove entre os dias 21 e 24 de julho dois cursos de capacitação voltados exclusivamente para mulheres. A iniciativa leva formação profissional gratuita a diferentes regiões da capital, com foco na inclusão produtiva e na valorização feminina.

Os cursos oferecidos — Vendas e Automaquiagem — têm como objetivo proporcionar autonomia financeira, estimular o empreendedorismo e desenvolver habilidades práticas que podem se transformar em fonte de renda.

No bairro Aero Rancho, será realizado o curso de Vendas, com aulas de 21 a 24 de julho, das 8h às 11h, no Instituto ACIESP, localizado na Rua Inocência Moreira dos Santos. A formação será conduzida pela assistente social Rafaela Maia, que vai abordar técnicas de abordagem, negociação e estratégias para potencializar as vendas.

Já no bairro Tiradentes, o curso de Automaquiagem acontece no mesmo período, das 13h às 17h, no CRAS Teófilo Knapik, situado na Rua João Casemiro, 466. As aulas serão ministradas pela professora Juliana Alvares, com foco na valorização da autoestima e no uso da maquiagem como ferramenta de trabalho e geração de renda.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma rápida e prática pelos seguintes canais:

WhatsApp: (67) 98131-7879

Presencialmente: na sede da SEMU

Instagram: @semucg (link disponível na bio)

As vagas são limitadas e exclusivas para mulheres. A ação integra a política pública da SEMU de ampliar o acesso à capacitação profissional, descentralizar oportunidades e fomentar o protagonismo feminino nos territórios de Campo Grande.

#ParaTodosVerem A imagem de capa é uma arte montagem com os cursos oferecidos.