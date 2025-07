Polícia Civil prens suspeito de furtos ocorridos esta semana, em Costa Rica

Em um dos furtos foi levado um botijão de gás azul. No outro, foram subtraídos dois pares de botas, um par de coturno, um botijão de gás prata, um cobertor azul/branco, três relógios de pulso e um aparelho celular Motorola preto.

A Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), informa que nesta sexta-feira (18), após diligências investigativas, foi possível identificar o autor de dois furtos ocorridos recentemente no município.

