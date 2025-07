Polícia Civil identifica e captura apontado por furto de motocicleta ocorrido em frente a hospital em Dourados

A 1ª Delegacia de Polícia de Dourados capturou e conduziu, nesta quinta-feira (18), o autor de um furto de motocicleta ocorrido no dia 15 de julho, em frente ao Hospital Evangélico, na área central de Dourados.

As investigações se iniciaram a partir da divulgação de imagens do crime nas redes sociais, o que possibilitou a identificação do suspeito. A equipe policial realizou diligências e obteve êxito em localizá-lo, procedendo com sua condução até a unidade policial para os esclarecimentos e formalização dos procedimentos cabíveis.

A motocicleta subtraída já havia sido localizada e recuperada, sendo restituída à vítima.