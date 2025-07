Com 251 projetos apresentados, Marcos Pollon é o deputado de MS com maior número de proposições em 2025

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) foi o parlamentar de Mato Grosso do Sul que mais apresentou projetos na Câmara dos Deputados durante o primeiro semestre de 2025, com predominância de temas conservadores, segurança pública e direito à legítima defesa.

Conforme levantamento divulgado com os dados da Câmara, foram apresentadas 912 proposições no total pelos oito deputados federais de MS, dentre projetos de lei, proposta de emenda constitucional, requerimentos para criação de frente parlamentar, moções, requerimentos de urgências, requerimento de sessão solene, dentre outras propostas que continuam tramitando.

O destaque em número de proposições é do deputado Marcos Pollon (PL-MS), que lidera a lista com 251 projetos apresentados. Os principais temas das proposições apresentadas são Segurança Pública; alteração do Código Penal; acesso civil a armas de fogo; Infância e adolescência; Direitos fundamentais e cidadania.

Na sequência, aparecem Geraldo Resende (PSDB-MS), com 191 propostas, Luiz Ovando (PP-MS) 107 e Rodolfo Nogueira (PL-MS), com 97 projetos.

Em seguida está Camila Jara (PT-MS) e Vander Loubet (PT-MS), com 94 e 87 projetos. Já Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) apresentou 49 propostas, enquanto Beto Pereira (PSDB-MS) figura com 36 projetos protocolados até agora.