Prefeito de Nioaque destaca modelo de gestão técnica aliado ao olhar social

Nioaque (MS) — Durante a programação do “Nioaque no Rumo Certo”, evento que marcou a adesão do município a novos programas de cidadania e inclusão social, o prefeito André Guimarães concedeu entrevista exclusiva ao Nioaque On-line e explicou como o conceito de gestão técnica tem norteado decisões e projetos da atual administração.

Questionado sobre como essa abordagem se traduz no dia a dia da Prefeitura, Guimarães ressaltou que o grande diferencial está em equilibrar planejamento e eficiência com sensibilidade social.

“Gestão técnica significa tomar decisões baseadas em dados, planejamento e eficiência, mas sem perder o olhar humano. Por exemplo, recuperamos máquinas essenciais para obras com recursos próprios, otimizamos a coleta de lixo com equipes dedicadas e implantamos programas sociais que realmente atendem às necessidades das pessoas. É essa combinação que faz a diferença para transformar a cidade”, afirmou.

A fala reforça o discurso que vem sendo repetido em solenidades, reuniões com a comunidade e encontros com autoridades estaduais e federais: alinhar gestão fiscal, planejamento de obras e ampliação de programas sociais é o tripé que a atual administração defende como caminho para garantir desenvolvimento, qualidade de vida e uso mais racional dos recursos públicos.

O evento desta sexta-feira reuniu moradores, vereadores, secretários municipais, representantes do Governo do Estado e lideranças políticas, reafirmando o compromisso de consolidar um modelo de gestão que combine articulação política, planejamento técnico e ações voltadas para quem mais precisa.