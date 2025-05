Coronel David destina R$ 295 mil para saúde de Tacuru e fortalece parcerias com lideranças

O deputado estadual Coronel David (PL) esteve em Tacuru nesta quinta-feira (8), onde se reuniu com lideranças locais e oficializou a entrega de R$ 50 mil em emenda parlamentar destinada exclusivamente à área da saúde. Os recursos, viabilizados por meio do Fundo Municipal de Saúde, serão aplicados no custeio de ações e serviços essenciais para a população. A agenda ocorreu na residência do prefeito Rogério Torquetti (PSDB) e contou com a presença do vereador Adailton Mecânico (PSDB), responsável pela solicitação do investimento.

Coronel David destacou a importância de estar próximo das comunidades do interior e reafirmou o compromisso de seu mandato com o fortalecimento do atendimento público à população. “Nosso foco é fazer com que os recursos cheguem a quem mais precisa, com agilidade e responsabilidade”, declarou.

Coronel David já destinou R$ 295 mil em emendas parlamentares para Tacuru, com foco na área da saúde. Os investimentos incluem R$ 35 mil em 2017 para aquisição de bens permanentes e de consumo, R$ 60 mil em 2021 para custeio de ações e serviços de saúde, R$ 150 mil em 2024 e mais R$ 50 mil em 2025, ambos repassados ao Fundo Municipal de Saúde para o fortalecimento do atendimento público.

O prefeito Rogério Torquetti elogiou a atuação do parlamentar e destacou sua presença constante em Tacuru, independentemente de calendário eleitoral. “Coronel David é um verdadeiro amigo de Tacuru. Diferente de outros que só aparecem em ano de eleição, ele está sempre presente e comprometido com o município. Todos os anos trouxe recursos, e agora, no início da minha segunda gestão, já garante novos investimentos em uma área essencial: a saúde. Tacuru reconhece e agradece. Aqui ele tem um parceiro, tem amigos de verdade.”

Também participaram da agenda a senhora Judite, liderança local e amiga do deputado, o secretário municipal de Agricultura José Carlos Ferreira da Cruz, a chefe do Departamento de Assistência, Andréia Icasat, além de amigos e apoiadores da comunidade.