Agendão: Festa de São Benedito, Expoagro, espetáculos teatrais e feirinhas movimentam o fim de semana

O fim de semana em Mato Grosso do Sul será repleto de cultura, tradição e arte. Em Campo Grande, as feiras criativas ganham destaque com a feira O Balaio, trazendo música ao vivo, brechós e gastronomia; a tradicional feira da Praça Bolívia, com atrações como Simona, Los Colmans e Skuderia; e a Feira Bosque da Paz, com edição especial no Shopping Bosque dos Ipês, levando artesanato, antiguidades e feira de adoção de pets.

A 106ª Festa de São Benedito, na Comunidade Tia Eva, celebra a fé e a resistência com programação cultural e religiosa até domingo (11), incluindo shows de Munizinho, Trio Violada, Sampri e Pegada de Macaco. Já em Dourados, a 59ª Expoagro segue com shows, exposições, palestras e festas como a TENDÉL Agroplay, que agita o fim de semana com apresentações de Júlia & Rafaela, Sócrates & Matheus, e outras atrações.

A programação cultural também oferece opções para todos os gostos, com destaque para o espetáculo musical “Música Poética”, que reúne Geraldo Espíndola, Márcio de Camillo, a Orquestra de Câmara do Pantanal e a Cia. de Dança do Pantanal em uma apresentação que celebra a arte sul-mato-grossense.

No teatro, seguem em cartaz peças como “Traga-Me a Cabeça de Lima Barreto”, “Yo soy, Américo”, “Pinóquio” e “Com os Bolsos Cheios de Pão” na capital, além do espetáculo infantil “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias”, que acontece em Corumbá.

ASetesc(Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e aFCMS(Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (9)

106ª Festa de São Benedito -A tradicional Festa de São Benedito na Comunidade Tia Eva celebra sua 106ª edição com programação religiosa e cultural. Nesta sexta, a abertura conta com missa e shows do Grupo Sampri e do Pegada de Macaco.

Horário: a partir das 19h

Local: Comunidade Tia Eva – R. Eva Maria de Jesus, 273 - Seminário

Entrada: gratuita

Exposição “Imprevisto” -A mostra apresenta obras desenvolvidas em conjunto pelos artistas Brenda Postaue e Elias de Aquino, sob curadoria de Adriano Braga. Combinando diferentes técnicas e materiais, a exposição discute temas como violência e territorialidade no contexto de Mato Grosso do Sul. Em cartaz até 9 de maio.

Horário: 9h às 18h

Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena, 2270 - Centro

Entrada: gratuita

Espetáculo “Música Poética” -O espetáculo “Música Poética” une grandes nomes da música sul-mato-grossense, Geraldo Espíndola e Márcio de Camillo, acompanhados da Orquestra de Câmara do Pantanal e da Cia. de Dança do Pantanal, em uma apresentação que celebra a cultura regional com poesia, dança e canções autorais.

Horário: 20h

Local: Teatro Glauce Rocha – UFMS

Entrada: gratuita

Espetáculo “Traga-Me a Cabeça de Lima Barreto” -O espetáculo da Cia dos Comuns (RJ) aborda questões raciais e sociais do início do século XX a partir de provocações e reflexões inspiradas na vida e obra do escritor Lima Barreto. O texto é de Luiz Marfuz, com direção de Hilton Cobra.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 - Centro

Entrada: gratuita

Pearl Jam Cover com Blaymorphed -Os fãs de Pearl Jam poderão curtir dois dias de tributo com a banda Blaymorphed, que retorna ao Blues Bar com os grandes sucessos da banda norte-americana.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 - Centro

Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/blaymorphed-pearl-jam-cover/2903725 ?

Kinder Space –Uma nova atração chega a Campo Grande para levar os pequenos astronautas a uma viagem pelo espaço! O Kinder Space é um parque temático inflável, onde as crianças poderão percorrer um labirinto de obstáculos, descer em escorregadores gigantes, se aventurar na tirolesa, pular no high jump e se divertir em uma piscina de bolinhas gigante. A atração é indicada para crianças de 1 a 12 anos, sendo que menores de 5 anos devem estar acompanhados por um adulto (sem custo adicional).

Horário: 10h às 22h

Local: praça de eventos do Shopping Campo Grande - Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: R$ 60 por 40 minutos | R$ 10 para cada 15 min adicionais

Space Bounce Park -O parque temático traz brinquedos infláveis de até 14 metros de altura, como tobogã gigante, foguete espacial e corrida de obstáculos, desafiando o equilíbrio e a agilidade das crianças. Há descontos para pessoas com deficiência.

Horário: 16h às 21h30

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 49,90

Diversão no Norte Sul –Na Praça Central do Shopping Norte Sul Plaza, o espaço Coisa de Criança oferece ambientes lúdicos no tamanho ideal para os pequenos, como camarim, cozinha, sala de aula, além de tobogãs com piscina de bolinhas. O circuito temático Era Glacial, localizado na Praça de Eventos em frente à Renner, é indicado para crianças de até 13 anos. A entrada custa a partir de R$ 35. Crianças com menos de 4 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Crianças PCD e aniversariantes têm direito a 50% de desconto mediante comprovação.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 11h às 21h (domingo)

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

Entrada: valores devem ser consultados diretamente na bilheteria

Sambacaos -O grupo Sambacaos anima a calçada do Pizza Pub nesta sexta-feira com muito samba e irreverência, prometendo um fim de noite dançante e descontraído.

Horário: 20h

Local: Pizza Pub – R. 14 de Julho, 2553 - Centro

Entrada: gratuita

DJ Murphy Dee e DJ Laura Bittar -O Capivas Cervejaria recebe os DJs Murphy Dee e Laura Bittar, com uma seleção animada para o “sextou”.

Horário: 17h

Local: Capivas Cervejaria - R. Pedro Celestino, 1079 - Centro

Entrada: gratuita

Stand-up no Cegê Comedy -A noite de sexta promete boas risadas com o show de stand-up no Cegeê Comedy.

Horário: 20h

Local: Cegê Comedy - R. Cadênio, 55 – Santa Fé

Entrada: R$ 10 na portaria

Rockefeller – Especial Queen -A banda Rockefeller apresenta um especial dedicado ao Queen, em uma noite de muito rock na Cervejaria Canalhas.

Horário: 23h

Local: Cervejaria Canalhas - R. Oceano Atlântico, 99 - Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 20 na portaria

Samba do Malandro -O grupo Samba do Malandro anima a noite no Quiçá, com muito samba para começar o fim de semana.

Horário: 19h

Local: Quiçá Gastrobar - R. Euclides da Cunha, 488 - Jardim dos Estados

Entrada: gratuita

Nostalgia 2000 -No Copo Bar, a festa é voltada para quem viveu os anos 2000 intensamente. O DJ Júlio Prodigy comanda a pista com hits que marcaram gerações.

Horário: 20h

Local: Copo Bar – R. 14 de Julho, 2530

Entrada: gratuita

DJ Bibbia – SextaDonna -A 14 de Julho será o palco do DJ Bibbia nesta edição da SextaDonna, com música e agito a partir do início da noite.

Horário: 18h

Local: Má.donna Bar - Rua 14 de Julho, 2459 - Centro

Entrada: gratuita

Rock no Mirante -Tati, proprietária do Mirante Pub, comemora aniversário com show das bandas Fogachos e Cabeça de Bagre.

Horário: 20h

Local: Mirante Pub - R. Dr. Zerbini, 53 - Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 20 na portaria

Sextou no Ponto Bar -As DJs LadyAfroo e Deumathh comandam o som no Ponto Bar com set especial cheio de atitude.

Horário: 19h

Local: Ponto Bar - R. Dr. Temistocles, 103 - Centro

Entrada: a consultar na portaria

Dourados

59ª Expoagro + No Fio do Bigode -A maior feira do interior de Mato Grosso do Sul agita Dourados com atrações do agronegócio e festas. Nesta sexta, a balada “No Fio do Bigode” anima a noite com Panda e Cleber & Henrique.

Horário: 20h

Local: Parque de Exposições – Dourados

Entrada: a partir de R$ 100 pelo link https://www.vaideingresso.com.br/fio-do-bigode

Corumbá

Espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias” -Com palhaçadas e acrobacias, a peça do grupo Circo do Mato segue em circulação pelo interior de Mato Grossodo Sul. Neste fim de semana, é a vez de Corumbá receber o espetáculo, que tem classificação livre e conta com intérprete de Libras.

Horário: 16h

Local: Instituto Moinho Cultural – R. Domingos Sahib, 300 - Cervejaria - Corumbá

Entrada: gratuita

Sábado (10)

Espetáculo infantil “Yo soy, Américo” -A artista Cami Basterra dá vida ao personagem Américo neste espetáculo infantil que mistura acrobacias, dança, música e palhaçadas. A proposta é levar o público a uma jornada divertida e sensível pelos países da América Latina.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 - Centro

Entrada: gratuita

Espetáculo “Pinóquio” -A companhia Bolonhesa leva ao palco mais uma apresentação do clássico “Pinóquio”, voltado para toda a família. A peça traz uma releitura divertida e cheia de emoção da conhecida história do boneco de madeira que sonha em se tornar um menino de verdade.

Horário: 17h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão do Melgaço, 177 - Centro

Entrada: gratuita

Espetáculo “Com os Bolsos Cheios de Pão” -Com texto do dramaturgo romeno Matei Visniec, a montagem da Cia Cisco (SP) é uma das atrações do projeto Escambo – Rede Parente. A trama apresenta dois personagens intrigados com um cachorro jogado em um poço, mas que, entre reflexões e absurdos, não tomam nenhuma atitude concreta.

Horário: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão do Melgaço, 177

Entrada: gratuita

106ª Festa de São Benedito -A tradicional Festa de São Benedito da Comunidade Tia Eva chega à sua 106ª edição com uma programação que valoriza a fé, a cultura e o convívio comunitário. Neste sábado, haverá oração do terço e apresentações musicais com Guto & Gael e Trio Violada.

Horário: a partir das 19h

Local: Comunidade Tia Eva - R. Eva Maria de Jesus, 273 – Seminário

Entrada: gratuita

Exposição “Imprevisto” -A mostra apresenta obras criadas em parceria por Brenda Postaue e Elias de Aquino, com curadoria de Adriano Braga. A exposição traz diferentes técnicas e materiais para discutir temas como violência e territorialidade em Mato Grosso do Sul. Aberta até 9 de maio.

Horário: 9h às 12h

Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena, 2270 - Centro

Entrada: gratuita

Oficina de danças ancestrais -A arteterapeuta Gisele França ministra oficina de danças ancestrais. O tema deste sábado será Arteterapia, subjetividade e envelhecimento ativo. A oficina promete ritmos vibrantes, brincadeiras e muita conexão com a cultura brasileira.

Horário: 10h

Local: Recanto das Ervas - R. 13 de Junho, 1592 - Centro

Entrada: R$ 70, com inscrição e mais informações pelo WhatsApp (67) 99247 7889

Vem Garimpar -A feira “Vem Garimpar” reúne mais de 30 brechós no Centro Comunitário do Coophatrabalho, oferecendo uma variedade de peças únicas e estilosas com preços acessíveis. Uma oportunidade de consumir moda de forma sustentável e consciente.

Horário: 8h às 15h

Local: Av. Florestal, 845 – Centro Comunitário do Coophatrabalho

Entrada: gratuita

André X no Vizú Ateliê Bar -O DJ André X, um dos nomes mais respeitados da house music no Brasil, com passagens por clubes como D-EDGE e Club Garage, apresenta um set especial neste sábado no Vizú Ateliê Bar. A noite promete muita sonzeira.

Horário: a partir das 19h30

Local: R. Antônio Maria Coelho, 1290 - Centro

Entrada: gratuita

Feira Bosque da Paz no Bosque -Artesanato, gastronomia, antiguidades e muito mais fazem parte da Feira Bosque da Paz, que acontece neste sábado no Shopping Bosque dos Ipês. A programação inclui feira de adoção de pets, das 15h às 19h, reunindo ONGs e protetores.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – 2º piso

Entrada: gratuita

Feijuca com Samba -A tradicional feijoada de sábado ganha ritmo com samba ao vivo no Má.donna. O ingresso inclui o prato e um refrigerante ou caipirinha.

Horário: 11h às 14h30

Local: Má.donna – R. 14 de Julho, 2459 - Centro

Entrada: a partir de R$ 45 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/feijuca-com-samba-no-ma-donna/2943516

Before Techno -A festa alternativa de música eletrônica Before Techno retorna com uma noite recheada de beats, performances artísticas e flash tattoos. O line-up reúne DJs como Joaquim, LadyAgroo, Pegada, Trinity, NAJJA e o projeto Tarja Preta.

Horário: 23h

Local: Augusta Bar – R. Maracaju, 136 - Centro

Entrada: R$ 20 na portaria

Pagode da Nuala -Voltado ao público LGBTQIA+, o Pagode da Nuala realiza mais uma edição neste sábado, com muito samba e animação. A festa traz a DJ Letícia Hayanny e o grupo Bom de Fato para embalar a noite na Capivas Cervejaria.

Horário: 18h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: R$ 10 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/pagode-da-nuala-10-05/2941707

Pearl Jam Cover com Blaymorphed -A banda Blaymorphed apresenta o segundo show do fim de semana com um tributo especial à banda Pearl Jam. No repertório, grandes clássicos como “Alive”, “Black” e “Even Flow”.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 - Centro

Entrada: a partir de R$ 35 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/blaymorphed-pearl-jam-cover/2903725

Nat Valverde -Nome forte da cena tribal house brasileira, a DJ Nat Valverde é a atração principal da festa NON Stop deste sábado. A artista tem passagens por festas como We Pride Madrid e Mad Men e promete um set poderoso.

Horário: 23h

Local: NON Stop Club – R. Pimenta Bueno, 127 - Amambaí

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/nat-valverde/2925152

Mundo Loco – Pop Folk -O Sunset Growler Station apresenta o evento Mundo Loco – Pop Folk com os artistas Guga Borba (Máquina Atemporal) e Jerry Espíndola & Pétalas de Pixe, celebrando a música autoral sul-mato-grossense.

Horário: 19h

Local: Sunset Growler Station - Av. Afonso Pena, 5568 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 25 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/guga-borba-e-jerry-espindola/2891217

Bailinho do Quiça com DJ Lannovisk -O Quiçá Gastrobar esquenta o sábado com o set dançante do DJ Lannovisk, em mais uma edição do Bailinho.

Horário: 19h

Local: Quiçá Gastrobar - R. Euclides da Cunha, 488 - Jardim dos Estados

Entrada: gratuita

Encontro mensal de carros antigos -Os apaixonados por carros antigos têm um programa certo neste sábado: o tradicional encontro mensal de relíquias automotivas na Cidade do Natal.

Horário: 14h

Local: Cidade do Natal – Altos da Afonso Pena

Entrada: gratuita

BBQ -Sábado é dia de funk no Ponto Bar, com o BBQ e uma seleção de hits do gênero.

Horário: 20h30

Local: Ponto Bar - R. Dr. Temistocles, 103 - Centro

Entrada: a partir de R$ 10 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/baile-do-buraco-quente/2948122

Duelo Grunge na Canalhas -A Cervejaria Canalhas promove um duelo de peso com Kleber (Foogha) e Alisson (Lockdown) tocando clássicos do grunge.

Horário: 17h

Local: Cervejaria Canalhas - R. Oceano Atlântico, 99 - Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 35 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/duelo-grunge-kleber-banda-foogha-x-alisson-banda-lowdown/2920698

Tributo Red Hot Chili Peppers -O Mirante Pub recebe um show tributo à banda californiana Red Hot Chili Peppers, com hits como “Californication”, “By The Way” e “Otherside” embalando a noite de sábado.

Horário: 21h

Local: Mirante Pub - R. Doutor Zerbini, 53 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 25 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/red-hot-chili-peppers-tributo/2872926

Show “Hello Adele Tribute” -A cantora Stephanie Lii interpreta os maiores sucessos da britânica Adele no espetáculo “Hello Adele Tribute”, que estreia em Campo Grande neste sábado. O show promete fortes emoções com clássicos como “Someone Like You” e “Rolling in the Deep”.

Horário: 21h

Local: Palácio Popular da Cultura - Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes

Entrada: a partir de R$ 100 pelo link https://pedrosilvapromocoes.com.br/comprar-ingresso/hello-adele-tribute-8610

Dourados

59ª Expoagro + TENDÉL Agroplay -A tradicional feira de agronegócio de Dourados continua neste sábado com a festa TENDÉL Agroplay, trazendo shows de Júlia & Rafaela e Sócrates & Matheus. A Expoagro conta ainda com rodeios, palestras e exposições.

Horário: 20h

Local: Parque de Exposições de Dourados

Entrada: a partir de R$ 66 pelo link https://tendelbr.com.br/comprar-ingresso/tendel-julia-rafaela-10-05-expoagro-dourados-9022

Três Lagoas

Show “Storytelling” -O cantor sul-mato-grossense Jonavo apresenta o show “Storytelling” no Acapela Cineteatro, em Três Lagoas. O repertório inclui faixas do álbum Revoada Acústica e sucessos da sua trajetória, em uma proposta intimista e envolvente.

Horário: 20h

Local: Acapela Cineteatro – R. Bruno Garcia, 2688 - Centro - Três Lagoas

Entrada: a partir de R$ 20, com compra pelo WhatsApp (67) 99212-2679

Domingo (11)

O Balaio - Feira Criativa -A feira O Balaio está de volta a Campo Grande. Vem aí a 24ª edição, com muita arte, artesanato, música boa, brechó, comida e aquele astral característico da feira. O palco terá apresentações musicais ao vivo de DoValle, Ipê de Serra e performance de Afro Queer.

Horário: 18h às 23h

Local: em frente à Esplanada Ferroviária - Av. Calógeras, 3143 - Centro

Entrada: gratuita

106ª Festa de São Benedito -A Comunidade Tia Eva celebra a Festa de São Benedito com fé, cultura, lazer e esporte. No domingo, tem semifinal do Torneio Tia Eva, terço e show com Munizinho e banda.

Horário: a partir das 19h

Local: Comunidade Tia Eva – R. Eva Maria de Jesus, 273 - Seminário

Entrada: gratuita

Feira da Praça Bolívia –A Feira da Praça Bolívia reúne moda, artesanato, pratos típicos e antiguidades, com apresentações culturais de Simona, Edgar Lescano, Rick Agra e das bandas Los Colmans e Skuderia.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia – R. das Garças com R. Anibal de Mendonça

Entrada: gratuita

Espetáculo “Com os Bolsos Cheios de Pão” -A peça da Cia Cisco (SP), parte do projeto Escambo – Rede Parente, apresenta a história de dois personagens indignados com um cachorro jogado em um poço, mas incapazes de tomar alguma atitude.

Horário: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão do Melgaço, 177 - Centro

Entrada: gratuita

Contação de história “Será que Meu Pé Sabe?” -O Grupo Casa apresenta, no Dia das Mães, uma história baseada em uma experiência real de uma família formada por adoção e afeto.

Horário: 16h

Local: Grupo Casa – R. Visconde de Taunay, 306 - Amambaí

Entrada: gratuita

Feira Bosque da Paz no Bosque -A feira do Bosque dos Ipês reúne artesanato, gastronomia e antiguidades, além de uma feira de adoção de pets no sábado, das 15h às 19h.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – 2º piso

Entrada: gratuita

Pagode de Domingo -O grupo Sampri anima a edição do Pagode de Domingo no Má Donna Bar, com clássicos e autorais para todos dançarem.

Horário: 20h

Local: Má Donna Bar – R. 14 de Julho, 2459 - Centro

Entrada: gratuita

Bloco Forrozeiros – Especial Dia das Mães -O Bloco Forrozeiros encerra o fim de semana com muito arrasta-pé no Capivas Cervejaria.

Horário: 17h

Local: Capivas Cervejaria - R. Pedro Celestino, 1079 - Centro

Entrada: R$ 10 na portaria (após às 19h)

Pagode na Pele -Para fechar o domingo com música ao vivo, tem Pagode na Pele no Ponto Bar.

Horário: 19h

Local: Ponto Bar - R. Dr. Temistocles, 103 - Centro

Entrada: a consultar na portaria

