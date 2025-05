Municipalista: com foco no desenvolvimento, Governo entrega aeródromo e investe em rodovias em Camapuã

Com investimentos em infraestrutura aeroviária e rodoviária, e ainda ações que fomentam a produção rural em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado entregou nesta sexta-feira (9) uma pista de pouso e decolagem de aeronaves em Camapuã.

O governador Eduardo Riedel, que cumpre agenda de trabalho no interior de Mato Grosso do Sul, também visitou obras e a 45° Exposição de Camapuã. "O aeródromo é uma resposta ao retorno do investimentos importantes que estão sendo feitos na região", disse Riedel.

Foram investidos mais de R$ 6,5 milhões na restauração da pista, taxiway e pátio de aeronaves. O Governo do Estado entregou a obra do aeródromo como parte do programa MS Ativo Municipalismo.

A obra reforça a infraestrutura aeroportuária do município e amplia a capacidade operacional da unidade, contribuindo para o desenvolvimento logístico e econômico da região.

O Governo do Estado executa o maior plano de investimento aeroviário, que prevê o mais de R$ 250 milhões para a construção de novos aeroportos, estruturação de alguns já existentes, reforma e implantação de dispositivos onde não existem.

Além de melhorar a infraestrutura aeroviária, o plano estadual tem o objetivo de impulsionar o turismo, facilitar o transporte de cargas e passageiros e fomentar a economia local.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Já na MS-436, o governador realizou uma visita técnica no trevo com a BR-060, entre o local conhecido como Pontinha do Cocho e Camapuã.

"Está terminando a obra da MS-436, ligando Camapuã até Ribas do Rio Pardo. É uma mudança completa da estruturação de logística do Estado, do eixo de acesso. E outras extremamente importantes para a região são a MS-245 e a MS-345 que encontra com a MS-338. Estamos fazendo a reconstrução da estrada, de Camapuã a Figueirão, todo o norte, ligando a Paraíso das Águas e Costa Rica", disse Riedel.

Com investimento total superior a R$ 233 milhões, divididos em dois lotes financiados pelo BNDES, os serviços preveem melhorias na capacidade e segurança viária ao longo de 111 km de estrada. As obras foram iniciadas em março de 2025 e têm previsão de conclusão no segundo semestre de 2026.

“É muito importante a visão municipalista do Estado, que investe distribui recursos para os 79 municípios. Para nós a estrada vai trazer tranquilidade para todos que precisam, movimentando a região", afirmou o prefeito de Campauã, Manoel Eugênio Nery.

Riedel também participou da 45° Exposição de Camapuã, cidade reconhecida como a “capital do bezerro de qualidade”. O evento, que começou ontem (8), será realizado até domingo (11), no Parque de Exposições Domingos Rodrigues Ferreira. A valorização do bezerro em Camapuã é um reflexo direto do investimento contínuo em genética, manejo e tecnologias no campo.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Além dos leilões de gado de corte, a programação da Expocam inclui também um leilão de cavalos da raça quarto de milha neste sábado (10). A expectativa é de que o evento movimente negócios expressivos e reforce a posição de Camapuã como polo estratégico da pecuária sul-mato-grossense.

“O Estado tem compromisso com o desenvolvimento da pecuária e da infraestrutura rural da região. E a diversificação da matriz econômica esta sendo ocorrendo, e com isso mais oportunidades de renda para todos”, disse Riedel.

Também participaram das agendas em Camapuã os secretários Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além do presidente Sindicato Rural de Camapuã, Antônio Silvério, e outras autoridades estaduais e municipais.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom