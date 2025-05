Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio das delegacias de Jardim e Guia Lopes da Laguna, prendeu nesta quarta-feira (08) um homem de 30 anos de idade, condenado a 9 anos e 4 meses, em regime fechado, por estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 2022 no município de Jardim, quando a vítima, que não possuía nenhum vínculo familiar com o autor, tinha 11 anos de idade Ele foi localizado na casa da mãe, no município de Jardim, após troca de informações entre as equipes. A prisão foi realizada em cumprimento a mandado expedido pela Justiça de Jardim. Antes disso, a Delegacia de Sidrolândia havia feito levantamentos preliminares com base em informações de que o condenado poderia estar naquela cidade, o que contribuiu para a identificação do paradeiro correto. A ação integra o trabalho contínuo da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul no cumprimento de decisões judiciais e na responsabilização de autores de crimes graves.