Pesquisa constata avanços na rede hoteleira de Campo Grande

A rede hoteleira de Campo Grande segue em expansão e mostra sinais concretos de fortalecimento. É o que aponta a mais recente pesquisa realizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES), com o objetivo de traçar um panorama atualizado do setor na Capital.

O levantamento, conduzido pelo Observatório de Turismo entre fevereiro e março de 2025, envolveu visitas presenciais aos 71 meios de hospedagem catalogados na cidade. Os dados revelam crescimento significativo na infraestrutura hoteleira: o número de unidades habitacionais subiu de 3.752 para 3.824, enquanto a quantidade de leitos aumentou de 8.223 para 9.218 – um avanço importante para o atendimento da demanda turística. A média de permanência dos visitantes em Campo Grande está em 3,56 dias, e o valor médio da diária para casal foi estimado em R$ 238,90.

Além do crescimento físico, o estudo também destaca aspectos que evidenciam a modernização e adaptação do setor às novas exigências do mercado. “Os dados que apresentamos nesta pesquisa mostram que Campo Grande está cada vez mais preparada para receber bem seus visitantes e pronta para crescer ainda mais. Esse avanço da rede hoteleira representa uma grande oportunidade para quem deseja investir no setor de turismo na Capital. Ao mesmo tempo, quem escolhe Campo Grande como destino pode contar com acomodações de qualidade, com conforto, sustentabilidade e um acolhimento que é a nossa marca registrada”, destaca o secretário da SEMADES, Ademar Silva Junior.

Entre os destaques está o aumento no número de hotéis pet friendly, com crescimento de 13,86% em relação ao ano anterior. Essa tendência mostra que os estabelecimentos estão atentos a um público cada vez mais exigente e que valoriza a possibilidade de viajar com seus animais de estimação.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Outro ponto relevante é a diversificação nos serviços gastronômicos, com mais hotéis oferecendo culinária regional, além de opções sem glúten e sem lactose, refletindo a busca por experiências personalizadas, inclusivas e alinhadas a novos hábitos de consumo.

A sustentabilidade também ganhou espaço: 86% dos hotéis visitados afirmaram adotar práticas sustentáveis, como uso de energia solar, reaproveitamento de água, coleta seletiva, reciclagem de óleo e controle de vazão – iniciativas que contribuem não apenas para a preservação ambiental, mas também para a reputação das empresas.

Com essas informações, a SEMADES reforça seu compromisso em estimular o desenvolvimento do turismo de forma estratégica e sustentável, oferecendo dados concretos que podem orientar investimentos, políticas públicas e a atuação do setor privado.

Acesse aqui o relatório completo com todos os dados da pesquisa.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra duas servidoras realizando a pesquisa. A imagem interna mostra uma servidora com a recepcionista.