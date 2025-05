A Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul comunica que devido ao feriado municipal no município de Naviraí, as delegacias locais não oferecerão atendimento ao público, no dia 13 de maio. A data é alusiva ao dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora de Fátima.

O atendimento volta ao normal no próximo dia útil.