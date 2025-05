Polícia Militar finaliza treinamento para uso da arma Taser 7 em Sonora

Coxim (MS) – A Polícia Militar concluiu, nesta quinta-feira (08/05), o treinamento especializado voltado para o uso da Arma de Incapacitação Neuromuscular Taser 7, em Sonora.

O equipamento, considerado de menor potencial ofensivo, está sendo incorporado às rotinas operacionais dos policiais militares da cidade como parte do processo de modernização da corporação.

A capacitação foi ministrada pelo 3º Sargento PM Luís Cláudio e pelo Cabo Marques, instrutores responsáveis pela formação dos efetivos também nas cidades de Coxim e Rio Verde de Mato Grosso.

O principal objetivo do treinamento foi preparar os militares para a utilização responsável e eficaz da Taser, especialmente em situações que demandam controle de ocorrências sem o emprego de força letal.

Durante as instruções, os policiais participaram de atividades teóricas e práticas, adquirindo pleno domínio sobre o funcionamento e manuseio do equipamento. A Taser 7 estará agora disponível para uso dos policiais militares lotados em Sonora.

O comandante do Pelotão de Sonora, Tenente Oliveira, participou ativamente do treinamento junto com todo o efetivo da unidade, demonstrando o comprometimento da liderança local com a qualificação profissional dos militares.

O Tenente-coronel Adriano, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, destacou que os policiais estão agora aptos a utilizar a nova tecnologia em suas operações diárias. “A adoção da Taser 7 representa mais um passo importante no aperfeiçoamento técnico da nossa tropa e reafirma nosso compromisso com a segurança pública e com a integridade física de todos os envolvidos nas ocorrências”, afirmou.

A implementação da Taser 7 reforça a busca contínua por inovação e capacitação dentro da Polícia Militar, garantindo uma atuação mais segura, humanizada e eficiente em prol da comunidade.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM