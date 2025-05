Comissão aprova projeto que prevê mais transparência sobre defesa agropecuária

“As medidas de transparência estabelecidas pelo PL 2993/19 estão em consonância com a Lei de Acesso à Informação (12.527/11)”, afirmou o relator.

A proposta, originária do Senado, foi aprovada por recomendação do relator, deputado Gilvan Maximo (Republicanos-DF).

As informações publicadas deverão ser atualizadas regularmente, com defasagem máxima de um dia útil em relação ao Diário Oficial da União, detalhando a situação atual de cada norma (vigência e alterações subsequentes).

Pelo texto, a plataforma de divulgação deverá permitir buscas por conteúdo textual, tipo, data e número do ato, e autoridade emissora (por exemplo, o Ministério da Agricultura). Também deve ter as opções de geração de relatórios e exportação de dados.

