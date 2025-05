Tradição, sabor e renda: expectativa é alta para a 8ª Festa do Queijo em Rochedinho

Com grande expectativa dos expositores e estrutura reforçada para impulsionar as vendas, a 8ª Festa do Queijo promete movimentar Rochedinho neste sábado (10), reunindo milhares de visitantes ao longo do dia em um dos eventos mais tradicionais da região. Valorizando a produção local, a festa contará com dezenas de estandes de queijos, doces, artesanato e gastronomia regional, além de rede wi-fi disponível para facilitar os pagamentos e ampliar as oportunidades de negócio para os empreendedores.

A festa já se consolidou como vitrine para pequenos produtores e artesãos, que aproveitam a oportunidade para fortalecer marcas, conquistar novos clientes e ampliar a rede de contatos. Expositores que participam há anos destacam o crescimento do evento, a boa organização e a estrutura oferecida, fatores que aumentam a expectativa por mais uma edição de sucesso.

Amarildo Barbosa, da Empório da Roça, conta que já participa da festa há cinco anos, porém, esta será a segunda vez como expositor. Ele também se diz muito feliz com a chegada da internet e ressalta que este será um diferencial nos negócios.



“Estamos bastante animados, principalmente com a novidade da internet viabilizada pela prefeitura, porque as pessoas, cada vez menos usam dinheiro físico, as transações acontecem mesmo através do celular, isso vai facilitar bastante para todos nós. Ao longo da semana falei com todo mundo que conheço, espalhei nos grupos de WhatsApp e, como o distrito já é destino conhecido por grupos de pedal, jipeiros e motociclistas, tenho certeza que o sábado será uma grande festa”.

Dayane dos Santos Dias, da Doce Amor Biscoiteria, não esconde a alegria em participar como expositora pela segunda vez. Ela destaca a evolução da festa e enaltece a organização do evento.



“A organização surpreendeu positivamente durante a preparação, desde o período de inscrições às reuniões para tirar dúvidas, tudo muito bem elaborado. Estou muito feliz com o apoio que recebemos, a infraestrutura que está sendo oferecida pela prefeitura, inclusive a conexão com a internet, que será um diferencial este ano”, destacou.

Fernando Modesto, da Laticínio Leite Caipira, disse que já está com tudo pronto para a festa, da qual participa desde as primeiras edições. Além do fortalecimento da marca e dos negócios alavancados por meio do evento, o expositor destaca a parceria e a boa relação entre participantes e visitantes.

“A festa já é tradicional, as pessoas que participam, geralmente já vieram nas edições anteriores e a cada atendimento a gente faz mais que clientes, a gente faz amigos e esse grupo só cresce a cada ano. Gosto muito de participar, é sempre muito bom. Nós estamos prontos. No sábado é só carregar a caminhonete e ir para lá”.

A utilização da rede de wi-fi estará liberada para o público por um período determinado, na hora de fazer o pagamento dos itens oferecidos no evento. Para acessar a rede, basta abrir as configurações do celular, ativar o wi-fi e selecionar a rede chamada “Festa do Queijo”. Após escolher a opção, o usuário deve clicar no botão verde para conectar. A rede foi criada exclusivamente para permitir transações financeiras on-line, com bloqueio de acesso a redes sociais, garantindo maior estabilidade. O tempo de conexão é de 10 minutos, sendo necessário reconectar após esse período.

A Festa do Queijo deve atrair milhares de visitantes ao longo do dia, com dezenas de expositores oferecendo diversos produtos como queijos, geleias, rapaduras, além de pratos como arroz carreteiro, espetinhos, cachorro-quente e bebidas. Para o público infantil, uma área com brinquedos garante a diversão.

A programação musical terá início às 18h com o show de Zezé do Pantanal. A cerimônia de abertura oficial está marcada para as 19h30. Em seguida, às 21h, o grupo Os Filhos de Campo Grande sobe ao palco para encerrar a festa com muita música regional.

A Festa do Queijo é promovida pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, organizada pela Secretaria Executiva de Cultura (Secult) e Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).