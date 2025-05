Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (08), um homem de 38 anos por agredir, ameaçar de morte e perseguir a ex-companheira. A vítima, de 30 anos, relatou que conviveu com o autor por cerca de cinco anos e que, mesmo após a separação no início do ano, ele continuou a agir de forma agressiva e possessiva. Na quarta-feira (07), após uma visita ao filho do casal, o homem iniciou uma discussão motivada por ciúmes. Durante o conflito, ele empurrou a vítima ao chão, pisoteou-a e fez ameaças de morte. Em seguida, fugiu do local com o veículo da mulher. A Polícia Militar foi acionada e prestou os primeiros atendimentos. A vítima apresentava lesões visíveis e foi encaminhada ao hospital. Diante do risco de novas agressões, ela foi levada para um abrigo temporário, com apoio da Assistência Social, já que o autor ainda tentou localizá-la e foi visto nas proximidades da delegacia. A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, realizou diligências ao longo da madrugada para capturá-lo. Ele foi localizado na manhã seguinte em sua residência e preso em flagrante. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso com o combate à violência doméstica e com a proteção das mulheres, adotando medidas firmes para garantir a responsabilização dos agressores.