Prefeitura de Campo Grande abre processo seletivo para supervisor de cadastro e entrevistador social

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das Secretarias Municipais de Administração e Inovação e de Assistência Social e Cidadania publicou nesta sexta-feira (09) em Diogrande de nº 7.921, o Edital nº 11/2025-01 de abertura do Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado, de supervisor de cadastro e entrevistador social.

O objetivo de atender o “Cadastro Único para Programas Sociais” do Governo Federal junto à Coordenação Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

O presente processo seletivo simplificado tem por objeto a seleção de pessoal para atuar no regime de contratação temporária, sendo o contrato regido pelas normas do estatuto jurídico administrativo do servidor público municipal (Lei Complementar n.190, de 22 de dezembro de 2011), por prazo determinado de 12 (doze) meses.

A Secretaria Municipal de Administração e Inovação dará ampla divulgação às etapas do processo seletivo simplificado através do Diário Oficial do Município de Campo Grande, no endereço eletrônico: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br

É de inteira responsabilidade do candidato inscrito o acompanhamento da divulgação das informações publicadas no Diogrande – https://diogrande.campogrande.ms.gov.br referentes a este Processo Seletivo Simplificado.

Para maiores informações de como se inscrever no presente processo seletivo, o interessado poderá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www. campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever

Para inscrever-se, via internet, o candidato deverá acessar o site https:// www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo

Mais informações sobre o Edital no link https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5ODAwIn0%3D.pdf