Governo de MS nomeia coordenadora estadual para Casa da Mulher Brasileira

Nomeada nesta sexta-feira (9), para ser a ponte entre Estado e município no fortalecimento da rede de atendimento e no aprimoramento das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, Carla Stephanini é a coordenadora estadual da Casa da Mulher Brasileira.

Com vasta experiência à frente da pauta, Carla se diz honrada em integrar a equipe do Governo do Estado quando se inaugura um novo momento administrativo deste equipamento público através da gestão compartilhada.

“O objetivo é fortalecer a prestação dos serviços integrados e a sinergia interinstitucional visando salvaguardar a vida e a dignidade das mulheres. Neste sentido, entre outros aspectos, vamos incrementar o uso da tecnologia e aperfeiçoar os protocolos internos no que se fizer necessário promovendo a presteza no atendimento e o permanente acolhimento humanizado das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, mantendo o constante diálogo institucional e com a sociedade”, ressalta.

>Secretária Viviane Luiza e Carla Stephanini

Para o vice-governador do Estado, José Carlos Barbosa, que tem acompanhado de perto o fortalecimento da rede de proteção à mulher, o trabalho consolidado de Carla Stephanini vem somar para o aprimoramento das políticas públicas para mulheres em MS.

“A Carla reúne toda a experiência, conhecimento e empatia com a causa e tem a nossa confiança, para junto com o município de Campo Grande, liderar transformações e melhorias para o combate e enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher”, destaca.

>Carla Stephanini foi nomeado nesta sexta-feira

A coordenação integrada e compartilhada foi criada por meio do acordo de cooperação técnica assinado entre Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande, em março deste ano, para a execução das ações previstas no programa “Mulher viver sem violência”, instituído pelo Decreto Federal 11.431/2013, que traz as diretrizes para o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira na Capital.

Segundo o documento, cabe à coordenação, que está vinculada à Secretaria de Estado da Cidadania, monitorar os serviços, promover estratégias e diretrizes intersetoriais, além de fazer a articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica, familiar e de gênero; e ainda executar as atividades relativas à administração da Casa, bem como acompanhar a execução dos serviços presentes, e garantir a viabilidade do sistema de informações da Casa da Mulher Brasileira.

"A chegada de Carla Stephanini à coordenação estadual da Casa da Mulher Brasileira inaugura um novo ciclo de gestão, com foco na escuta qualificada, na integração de esforços e na ampliação do cuidado às mulheres em situação de violência. Um passo firme na consolidação de uma política pública essencial, sustentada pela articulação de serviços, pelo compromisso institucional e pela promoção da cidadania", afirmou a secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza.

Perfil

Carla Charbel Stephanini é advogada e pós-graduada em Gênero e Relações Públicas, foi subsecretária de Políticas para Mulher da Prefeitura Municipal de Campo Grande de 2017 a 2024 e subsecretária da Mulher e da Promoção da Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul de 2011 a 2012, além de ter ocupado as coordenadorias de Políticas Públicas para Mulheres tanto do Município quanto do Estado entre os anos de 2005 a 2010.

No currículo, Carla Stephanini também atuou como parlamentar, primeiro como vereadora de Campo Grande de 2013 a 2016, e posteriormente como deputada federal por Mato Grosso do Sul em 2019, além de ter atuado em fóruns e conselhos.

Paula Maciulevicius, Comunicação SEC

Fotos: Matheus Carvalho/SEC