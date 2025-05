Emha realiza mutirão de serviços para os moradores do Jardim Canguru neste sábado (10)

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) realiza neste sábado (10) mais uma edição do “Emha em Ação”, oferecendo serviços como renegociação de dívidas, atualização e regularização cadastral para os moradores do Jardim Canguru e região. O atendimento acontece das 8h ao meio-dia no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Dr. Fauze Dualibi Amizo Canguru, localizado na Rua dos Topógrafos, nº 1175, no Jardim Canguru.

A ação tem como foco atender mutuários com pendências financeiras ou cadastrais junto à Agência. A proposta é facilitar o acesso aos serviços da Emha diretamente nos bairros, promovendo a regularização de dívidas e titularidade dos imóveis. A iniciativa também reforça a importância da adimplência para garantir a continuidade dos programas habitacionais de interesse social na Capital.

“O compromisso com a moradia não termina na entrega da chave. Para que possamos construir novas unidades habitacionais e beneficiar outras famílias, é essencial manter os contratos em dia. Essas ações de aproximação com a comunidade ajudam tanto na orientação quanto na oportunidade de renegociar dívidas com condições mais acessíveis”, afirma o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques.

O projeto itinerante “Emha em Ação” já percorreu diversos bairros de Campo Grande, levando à população serviços essenciais na área da habitação. A iniciativa tem como objetivo aproximar a Agência das comunidades, facilitando o acesso aos atendimentos e oferecendo suporte direto às famílias, de maneira ágil, descentralizada e humanizada.

Para mais informações sobre a ação e os serviços oferecidos, os interessados podem entrar em contato com a Emha de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (67) 3314-3900 ou acompanhar as redes oficiais da Agência.

Serviço

Evento: Emha em Ação

Data: 10/05/2025 (Sábado)

Horário: 8h às 12h

Local: CRAS Dr. Fauze Dualibi Amizo Canguru

Endereço: Rua dos Topógrafos, 1175, Jardim Canguru – Campo Grande