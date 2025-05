Comissão debate na segunda-feira ações para o desenvolvimento agrário

A Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas fará reunião para definir a programação de audiências públicas, que serão realizadas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O evento acontecerá na segunda-feira (12), no Plenarinho Deputado Nelito Câmara Reunião, a partir das 15h.

As audiências irão debater temas fundamentais para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à reforma agrária, à agricultura familiar e aos direitos dos povos indígenas e quilombolas.

Serão pautados os projetos em andamento e novos planejamentos, a destinação de recursos públicos para iniciativas no campo, o lançamento de programas voltados à produção e à segurança alimentar, além da entrega de ações e serviços já implementados em comunidades rurais e tradicionais.

As audiências contarão com a participação de de representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais (SEAF).

Os membros titulares da comissão são os deputados Zeca do PT, Lia Nogueira (PSDB), João Henrique (PL), Renato Câmara (MDB) e Zé Teixeira (PSDB). A reunião será aberta ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.