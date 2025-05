Polícia Civil do Mato Grosso do Sul participa da 2ª Operação Nacional de Combate ao Crime Organizado

Criada e coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), a RENORCRIM reúne unidades especializadas das Polícias Civis dos 26 estados e do Distrito Federal, com foco em ações integradas e simultâneas contra organizações criminosas em todo o território nacional. A operação reforça o compromisso das Polícias Judiciárias de todo o país em combater o crime organizado por meio da prisão de lideranças e da descapitalização das organizações.

