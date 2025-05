Agenda: Reuniões de comissões, palestras e curso são destaques da semana na ALEMS

Na programação da semana de 11 a 17 de maio, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), estão marcados curso e palestras. Além disso, constam na agenda as reuniões das Comissões Permanentes da ALEMS e as sessões ordinárias na terça, quarta e quinta-feira, às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. Os eventos são abertos ao público e à imprensa.

Segunda-feira (12)

Na Sala Multiuso, às 10h, os servidores da Casa de Leis darão continuidade ao Curso de Cerimonial no Ambiente Legislativo, proposto pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet e ministrado pelas cerimonialistas Severina Silva e Vivian Hungaro.

No Plenarinho Deputado Nelito Câmara Reunião, às 15h, acontecerá a reunião da Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas , com a participação de representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais (SEAF).

Quarta-feira (23)

Às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara, ocorrerá a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) . A pauta dos projetos relatados e a serem distribuídos é divulgada por meio deste link .

Quinta-feira (15)

O respeito nas relações interpessoais é essencial para a construção de ambientes saudáveis, inclusivos e seguros. Diante disso, a Escola do Legislativo irá promover a partir das 14h, na Sala Multiuso, a palestra "Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual – do Elogio ao Abuso, onde está o Limite?".

Sexta-feira (16)

Cuidar da saúde é um compromisso diário, especialmente quando se trata de uma condição silenciosa e perigosa como a pressão alta. Pensando no bem-estar dos servidores, a Escola do Legislativo propôs a realização da palestra “Conscientização e Prevenção da Hipertensão Arterial", que acontecerá 10h, na Sala Multiuso.

Acompanhe

A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.