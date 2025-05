Fundação de Cultura participa da Semana Nacional de Museus

'O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação' é o tema da 23ª Semana Nacional de Museus. A iniciativa acontece anualmente em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio), e, este ano, será realizado entre os dias 12 e 18 de maio.

O foco será em três subáreas temáticas principais:

Patrimônio Imaterial: a promoção do patrimônio intangível como fonte dinâmica de inspiração e como testemunho de uma herança cultural coletiva, no passado, no presente e no futuro.

Juventude: o poder transformador dos jovens no coração da atividade dos museus, transformando-os em centros vibrantes de inovação, de cooperação, de desenvolvimento e crescimento econômico, social e cultural.

Novas tecnologias: a sua importância na transformação dos museus em hubs sustentáveis e inovadores, enquanto espaços promotores de uma participação cidadã ativa e de aprendizagem para todos os públicos.

A cada ano, o Conselho Internacional de Museus – Icom lança mundialmente um tema diferente para a celebração do Dia Internacional dos Museus, que é, também, o mote norteador das atividades da Semana Nacional de Museus.

A Semana Nacional de Museus é uma temporada cultural coordenada pelo Ibram e aberta à participação de museus, instituições de memória, espaços e centros culturais brasileiros, que objetiva valorizar os museus brasileiros e intensificar a relação destes com a sociedade.

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul participa da programação com ações realizadas pelo Museu de Arte Contemporânea (MARCO) e pelo Museu da Imagem e do Som (MIS).

O MARCO vai realizar, em conjunto com o MIS, a exposição “As várias faces de Lidia Bais”, em comemoração aos 125 anos de nascimento da artista. A exposição vai trazer ao MIS as principais obras de Lidia Baís que estão sob responsabilidade do MARCO – Museu de Arte Contemporânea. Será aberta no dia 12 de maio, às 19 horas, no Museu da Imagem e do Som e vai ficar em cartaz em horário comercial, de segunda a sexta, até o dia 30 de junho.

O MARCO vai trazer também uma ação educativa, de 13 a 18 de maio, das 9 às 21h, com curiosidades sobre a artista Lidia Baís. Esta será uma ação online que será realizada e postada no Instagram do Museu @MarcomuseuMS .

Outra ação educativa trazida pelo MARCO durante a Semana Nacional de Museus será realizada de 15 a 18 de maio, das 9 às 21 horas. Será uma releitura da obra: Última ceia do Nosso Senhor Jesus Cristo da artista Lídia Baís. Convite aos internautas para fazer sua releitura baseada na obra da artista. As releituras serão postadas nos stories do instagram museu. Ação Online @MarcomuseuMS .

Além de realizar em conjunto com o MARCO a exposição “As várias faces de Lidia Bais”, o Museu da Imagem e do Som participa da programação da Semana Nacional de Museus com a ação educativa “Museu como espaço de aprendizagem: Laboratório Cultural para professores”, direcionada para professores de escolas das redes municipal, estadual e particular. Será realizada no dia 12 de maio, das 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30. As inscrições estão abertas, são gratuitas, e podem ser feitas por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/1g_pVdaGBdmKj5i3nzl33wyrJHFJSSMoBgYkOtofzeRk/viewform?edit_requested=true

Karina Lima, Comunicação Setesc

Foto: Ricardo Gomes/Setesc