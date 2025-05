Reforçando a integração interinstitucional no Estado, SES participa da criação da Comissão de Saúde Única do CRMV-MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), por meio da Coordenadoria de Saúde Única, se reuniu com a presidência do CRMV-MS (Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul) para tratar da criação da Comissão de Saúde Única do CRMV-MS. A iniciativa representa um importante avanço na institucionalização da abordagem de Saúde Única no Estado, reforçando a articulação entre os setores envolvidos com as saúdes humana, animal e ambiental.

A Comissão prevê o fomento de ações interinstitucionais, como propor diretrizes técnicas e apoio às políticas públicas que promovam a vigilância integrada e o enfrentamento de problemas complexos como zoonoses, resistência antimicrobiana, desastres ambientais e impactos provocados pelas mudanças climáticas sobre a saúde coletiva.

De acordo com o presidente do CRMV/MS, Thiago Leite Fraga, a criação desta Comissão é uma resposta institucional à urgência de modelos mais integrados de gestão da saúde.

“O CRMV/MS entende que a saúde coletiva é construída com decisão, responsabilidade e presença ativa nos grandes temas do nosso tempo. Estamos assumindo o protagonismo que nos cabe como órgão representativo das profissões de medicina veterinária e zootecnia, colocando nosso capital técnico à disposição da sociedade sul-mato-grossense. Agradecemos a médica-veterinária e conselheira do CRMV/MS, Vanessa Felipe, que teve papel fundamental na articulação que resultou na criação da nova Comissão e seguiremos ao lado da SES e de outras instituições, construindo pontes de confiança mútua”, afirmou.

Para a Coordenadora de Saúde Única da SES, Danila Frias, a iniciativa é estratégica para consolidar a abordagem de forma efetiva e sustentável, com benefícios a toda a sociedade.

“A criação desta comissão é um passo fundamental para a consolidação da Saúde Única em Mato Grosso do Sul, que já está estruturada por meio da Coordenadoria de Saúde Única da SES/MS. Trata-se de um movimento que amplia a cooperação entre instituições e reconhece que os desafios em saúde ultrapassam as fronteiras disciplinares. Estamos avançando na construção de políticas públicas mais integradas e sensíveis às realidades locais”, explica.

A Coordenadoria de Saúde Única da SES reforça seu compromisso com o desenvolvimento de ações coordenadas, baseadas em evidências científicas e sustentadas por uma visão sistêmica da saúde.

Helton Davis, Comunicação SES