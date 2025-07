Polícia Militar prende dupla por direção sem habilitação e porte de drogas em Corumbá

Corumbá (MS) – Na manhã de sábado, 5 de julho de 2025, por volta das 11h25, policiais militares da Rádio Patrulha do 6º Batalhão realizaram a prisão de dois indivíduos após uma série de infrações de trânsito e flagrante de porte de entorpecentes no cruzamento da Rua Ciriaco de Toledo com a Rua Dom Pedro II.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo, a equipe visualizou uma motocicleta de cor preta avançando o sinal vermelho na região central. Ao tentar identificar a placa do veículo para lavratura de auto de infração, os policiais constataram que a motocicleta estava sem a placa de identificação. Diante da irregularidade, foi dada ordem de parada, que não foi acatada pelo condutor, iniciando-se um acompanhamento tático.

Durante a fuga, já na Alameda Baracate, o passageiro arremessou porções de entorpecente em um terreno baldio. A dupla foi interceptada e abordada em seguida. O condutor, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi identificado e recebeu voz de prisão. Com o passageiro, também detido, foram encontradas as porções de substância análoga a entorpecente.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. Dois celulares foram apreendidos e entregues à autoridade policial, além da droga recolhida. Foram lavrados quatro autos de infração de trânsito, e a motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran.

A ação reforça o comprometimento da Polícia Militar com a fiscalização de trânsito, o combate ao porte ilegal de drogas e a preservação da ordem pública em Corumbá.