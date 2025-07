Polícia Militar realiza palestra em projeto social de Muay Thai em Coxim

Coxim (MS): A Polícia Militar na tarde deste sábado (05/07), por meio da equipe da Força Tática do 5º Batalhão, participou de uma importante ação social em Coxim.

A convite do coordenador do projeto, Professor Paulo Moreira, os militares ministraram uma palestra para os alunos do projeto de Muay Thai, que funciona nas dependências da Igreja Fé e Vida.

O objetivo do encontro foi compartilhar experiências profissionais e reforçar a importância do foco e da disciplina como pilares para o sucesso, tanto na carreira policial quanto na vida pessoal dos participantes. Durante a palestra, os policiais destacaram valores como respeito, hierarquia, persistência e fé, alinhados com os ensinamentos repassados no projeto.

O Projeto de Muay Thai atende pessoas de todas as idades e acontece duas vezes por semana, promovendo a disciplina através da prática esportiva e também com ensinamentos voltados para a fé cristã, tendo como base os princípios de Jesus.

A presença dos policiais foi recebida com entusiasmo pelos participantes, que ouviram com atenção os relatos sobre a rotina e os desafios da profissão militar. A ação reforça a aproximação entre a Polícia Militar e a comunidade, especialmente no incentivo a práticas que promovem cidadania, respeito e desenvolvimento pessoal.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM