Prefeitura faz investimento histórico no Anhanduizinho para ampliar acesso à saúde

Mais qualidade no atendimento, estrutura moderna, valorização dos profissionais e acesso facilitado à saúde. É isso que os moradores dos bairros Aero Rancho e Parati vão conquistar com a reforma do Complexo de Saúde e a construção da nova Unidade de Saúde da Família (USF), na região do Anhanduizinho. Os investimentos, esperados há mais de 30 anos, representam um salto na qualidade do atendimento oferecido à população, com ambientes mais seguros, ampliação da capacidade de atendimento, redução da necessidade de deslocamentos para outros bairros e acolhimento mais humanizado para quem depende do serviço público. As obras garantem ainda melhores condições de trabalho para as equipes de saúde, com estruturas físicas renovadas, instalações modernas e funcionamento mais ágil e resolutivo — aproximando o atendimento do padrão de uma UPA.

Quem circula pelos bairros Aero Rancho e Parati já pode notar o avanço das obras. As intervenções representam um investimento histórico. O Complexo de Saúde do Aero Rancho é composto pelo Centro Regional de Saúde (CRS) 24 horas, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e a Unidade de Saúde da Família (USF). Para minimizar o impacto no atendimento à população durante as obras, as intervenções estão sendo realizadas em etapas. Atualmente, os serviços estão concentrados no prédio do CAPS. Enquanto a reforma não é concluída, os atendimentos foram transferidos temporariamente para a unidade de saúde do Bairro Guanandi.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ao autorizar o início das obras, em junho do ano passado, a prefeita Adriane Lopes ressaltou a importância e o desafio de reformar um dos maiores complexos de saúde da Capital sem interromper o atendimento à população.

“Estamos falando de uma reforma complexa, em uma unidade que atende milhares de pessoas todos os dias. Manter o atendimento funcionando durante as obras exige planejamento e responsabilidade, mas é um compromisso que assumimos porque Campo Grande cresceu e os serviços públicos precisam crescer junto, com mais estrutura e qualidade”, afirmou a prefeita.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Com investimento superior a R$ 4,7 milhões, essa é a primeira grande reforma do Complexo. Toda a estrutura física será modernizada, incluindo as redes elétrica e hidráulica. Após a conclusão das obras no CAPS, os trabalhos seguirão para o prédio da USF e, por fim, para o do CRS. Este último passará por uma reestruturação completa, com melhorias desde a recepção até os setores internos. A proposta é que o CRS funcione com estrutura semelhante à de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Para o mototaxista Eugênio Ribeiro, que trabalha desde 2011 em um ponto em frente ao CAPS do Aero Rancho, a reforma representa um avanço esperado há muito tempo pelos moradores.

“É a primeira vez que vejo uma reforma tão grande aqui. Estão ampliando e melhorando tudo, vai dar mais conforto para quem precisa do atendimento e também para quem trabalha ali. Toda obra que traz benefício para a população é bem-vinda”, destacou.

Morador do Aero Rancho há 40 anos, Ramão Ferreira Arce também comemora os avanços. “Isso aqui precisava há muito tempo. É uma melhoria tanto para os funcionários quanto para o atendimento ao público. É algo maravilhoso para todos nós”, disse. Já Marinês da Silva, residente no bairro há 33 anos, afirma que, até agora, as melhorias sempre foram superficiais. “Desde que moro aqui, só fizeram umas pinturas internas, e mesmo assim, raramente. Uma obra como essa, nunca vi antes.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Parati

Já no bairro Parati, a nova USF está sendo erguida em uma área de fácil acesso, entre as ruas Bilac Pinto, Doçura, Pontes de Miranda e a Avenida Gabriel Spipe Calarge. Quando concluída, a unidade deverá beneficiar mais de 16 mil moradores, que atualmente precisam se deslocar até o Bairro Piratininga para receber atendimento médico.

Com orçamento de R$ 3,14 milhões, a obra está com 47% do cronograma executado até o momento.

#ParaTodosVerem As imagens mostram a construção da USF Parati, da CRS Aero Rancho e do entrevistado.