Caravina celebra início da Caravana da Castração e reforça compromisso com causa animal

Foi lançada oficialmente nesta terça-feira (2), em Miranda, a Caravana da Castração, um dos maiores programas de saúde animal e bem-estar já realizados em Mato Grosso do Sul. O evento contou com a presença do deputado estadual Pedro Caravina, que reforçou seu apoio à causa animal e destacou o papel fundamental do Governo do Estado e da Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal para a concretização da iniciativa.

Durante sua fala, Caravina elogiou o empenho do superintendente Carlos Eduardo e fez questão de relembrar os bastidores que possibilitaram o nascimento da caravana. “Lá em 2023, quando eu era secretário de Governo, surgiu um jovem com um projeto audacioso de castração animal. O governador Eduardo Riedel, com sensibilidade, abraçou a ideia. A senadora Soraya Thronicke prontamente destinou R$ 5 milhões em recursos, e o projeto saiu do papel”, explicou o parlamentar.

Com previsão de castrar mais de 20 mil animais em todo o Estado, a Caravana da Castração tem como foco o controle populacional ético de cães e gatos, a prevenção de zoonoses e o fortalecimento da saúde pública. O programa também contempla ações educativas e uso de tecnologia para o cadastro e rastreabilidade dos animais.

Em sua fala, o deputado também exaltou o protagonismo das protetoras e voluntárias que atuam diariamente na proteção dos animais. “Castração é um ato de amor, mas também de saúde pública. Estamos controlando zoonoses, cuidando dos nossos pets e protegendo a população. A Assembleia Legislativa é parceira dessa iniciativa, e eu sou parceiro da causa animal”, completou.

A cerimônia reuniu autoridades municipais e estaduais, além de representantes da sociedade civil e ONGs de proteção animal. O evento marcou o início das atividades da caravana, que percorrerá os municípios com maior demanda por serviços veterinários e controle populacional.

Com o slogan “Castrar é um ato de amor”, o programa representa um novo marco nas políticas públicas voltadas ao bem-estar animal em Mato Grosso do Sul.