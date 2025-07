Aeródromo de Paranaíba vai ganhar sinalização noturna e poderá operar 24h

Fonte: Secom Mato Grosso do Sul

A obra será contratada pelo sistema de menor preço e o edital já está disponível nos sites da Agesul e do governo federal. Paranaíba é uma das cidades-chave para ampliar a malha aérea de MS, e a expectativa é que outros municípios também sejam beneficiados.

“Estamos investindo nos aeródromos porque sabemos o quanto isso ajuda o interior a crescer. Com voos noturnos, mais negócios chegam e a população tem mais acesso a serviços essenciais”, disse o secretário de Infraestrutura, Guilherme Alcântara de Carvalho.

O Governo de Mato Grosso do Sul irá investir quase R$ 2,4 milhões para modernizar o aeródromo de Paranaíba. A obra vai implantar um sistema de sinalização noturna, permitindo que aviões decolem e pousem a qualquer hora do dia, inclusive de madrugada.

