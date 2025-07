Polícia Civil realiza quinta ação contra o tráfico na semana e prende dois suspeitos com mais de 13kg de drogas em Bataguassu

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Bataguassu realizou, nesta sexta-feira (04), mais uma importante ofensiva contra o tráfico de drogas, culminando na prisão de três suspeitos e na apreensão de aproximadamente 13,4 kg de maconha. A ação representa a quinta “biqueira” desarticulada na semana, totalizando sete presos em apenas cinco dias, e reforça o compromisso da instituição no combate ao crime organizado na região.

A operação teve início após a chegada de denúncias anônimas à 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu, informando que no local conhecido como “Sitinho”, na Chácara Boa Vista, havia intensa movimentação de usuários e grande quantidade de drogas escondidas — estima-se que seriam cerca de 40 kg. As denúncias confirmavam informações prévias já apuradas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), sobre a atuação de adultos com o auxílio de adolescentes na prática do tráfico.

Diante da gravidade das denúncias, a equipe policial se deslocou até o local. Durante a aproximação, os agentes visualizaram vários indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da polícia, alguns tentaram fugir em meio ao matagal, dando início a uma operação de cerco e perseguição a pé.

Mesmo com efetivo reduzido, a equipe conseguiu deter dois envolvidos, entre eles um adolescente já conhecido por reincidência no tráfico na mesma localidade. No interior de um casebre utilizado como ponto de venda, foram encontrados aproximadamente 1,1 kg de maconha, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e documentos pessoais.

Em continuidade às buscas, os policiais identificaram uma área de solo recentemente remexido nos fundos do imóvel. Após escavação, foram localizados mais 12,3 kg de maconha acondicionados em tabletes, totalizando cerca de 13,4 kg da droga apreendida na operação.

Os envolvidos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à delegacia, onde passaram por exame de corpo de delito. O uso de algemas foi necessário diante do risco de fuga, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do STF.

O delegado responsável pela operação destacou a eficiência da ação e o trabalho dedicado da equipe: “Mesmo com recursos limitados, seguimos firmes no enfrentamento ao tráfico. A resposta da Polícia Civil tem sido rápida e efetiva graças ao empenho dos nossos agentes e à colaboração da comunidade, que tem feito denúncias essenciais para nossas investigações.”

A Polícia Civil continua com diligências para localizar outros envolvidos e reforça a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas.