Casa da Mulher Brasileira passa por dedetização no dia 12; atendimentos ocorrerão na Depac Centro

A Secretaria Executiva da Mulher (Semu) informa que, no dia 12 de julho, sábado, a Casa da Mulher Brasileira passará por serviço de dedetização. Excepcionalmente, das 12h do dia 12/07 até às 12h do dia 13/07 (domingo), o atendimento ao público estará suspenso no local. Na ocasião, um servidor permanecerá no prédio para orientar aqueles que, por algum motivo, comparecerem ao endereço.

Os atendimentos da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª Deam), que normalmente funcionam na Casa da Mulher Brasileira, serão realizados na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), localizada na Rua Padre João Crippa, nº 1581, Centro.

A divulgação prévia da dedetização tem como objetivo evitar que a população sofra prejuízos no acesso aos serviços.

É importante destacar que a escolha de um fim de semana para a dedetização visa causar o mínimo de transtorno aos usuários. Após esse período, todos os serviços voltarão a funcionar normalmente na Casa da Mulher Brasileira.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra a fachada da Casa da Mulher Brasileira.