Fim de semana terá tempo firme e gradativo aumento de temperatura no Estado

O fim de semana terá tempo firme, sem previsão de chuva em Mato Grosso do Sul. Ao longo do período terá um aumento gradativo da temperatura máxima em diferentes cidades do Estado. Na região sul as mínimas podem oscilar entre 8°C e 14°C, principalmente nas primeiras horas do dia.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este aumento gradativo (temperatura) na máxima vai variar entre 26-30 °C nas regiões norte, nordeste, sudoeste e pantaneira. Além disso, podem ocorrer baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-40%.

Nos próximos 10 dias de julho, não há indicativo de chuvas significativas para o Estado. Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 9-11°C e máximas entre 21-25°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo de 7-8°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 10-17°C e as máximas entre 24-30°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 12-14°C e máximas entre 23-28°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 13-15°C e máximas entre 24-26°C. Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Foto: Bruno Rezende/Arquivo