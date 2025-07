Polícia Civil prende suspeita de homicídio em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ribas do Rio Pardo prendeu, nesta sexta-feira (04), D.M.S.A. (41 anos), principal suspeita de um homicídio ocorrido na última segunda feira (30) no bairro Estoril. A vítima foi identificada como Adenilson Vieira Soares, alvejado por disparos de arma de fogo.

A Seção de Investigações Gerais (SIG) deu início imediato às diligências investigativas, analisando imagens de câmeras de segurança e reunindo outros elementos para identificar a autora do crime.

Com o avanço das investigações, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária da suspeita, que foi decretada pelo Poder Judiciário.

De posse do mandado, os investigadores localizaram D.M.S.A. ainda no bairro Estoril, onde foi presa e conduzida à unidade policial.

Ela encontra-se à disposição da Justiça, e as investigações prosseguem para esclarecer a participação de demais autores e todas as circunstâncias relacionadas ao crime.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a elucidação de crimes graves e com a proteção da sociedade.