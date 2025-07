Comissão aprova projeto que prioriza fiscalização sanitária orientadora

Outros pontos do substitutivo aprovado são:

Mudança Originalmente, o projeto buscava incluir atividades econômicas de médio risco na Lei da Liberdade Econômica , dispensando-as de atos de liberação como vistorias prévias. Lippi manteve essa regra, mas adicionou outras diretrizes à lei, buscando simplificar as atividades de vigilância sanitária no ambiente de negócios.

O texto aprovado é um substitutivo do relator, deputado Vitor Lippi (PSDB-SP), ao Projeto de Lei 6099/19 , de autoria do ex-deputado Jerônimo Goergen (RS).

Além da orientação, o fiscal também deverá estipular um prazo razoável para que as modificações apontadas sejam realizadas. A proposta visa, ainda, simplificar a burocracia para a obtenção de licenças sanitárias. Por exemplo, os órgãos de vigilância sanitária terão que eliminar exigências duplicadas e reduzir o tempo para a concessão de licenças.

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prioriza a orientação e a fiscalização sanitária preventiva antes da aplicação de qualquer penalidade. Os fiscais serão obrigados a orientar os estabelecimentos sobre as adequações sanitárias necessárias antes de aplicar multas ou suspender o funcionamento.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.