Policiais do 6º BPM promovem palestra educativa sobre segurança pública em escola de Ladário em junho

Na manhã do dia 04 de junho de 2025, policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar ministraram uma palestra na Escola Estadual 02 de Setembro, em Ladário, voltada para os alunos do ensino médio, com o objetivo de promover a conscientização sobre segurança pública e o papel dos cidadãos, especialmente dos jovens, na prevenção da criminalidade.

Durante a apresentação, os militares abordaram temas práticos de grande relevância para o cotidiano dos estudantes. Foi enfatizada a importância de acionar o telefone de emergência 190 para denunciar situações de flagrante delito, como brigas, furtos, roubos ou qualquer outra ocorrência policial.

Um dos principais focos da palestra foi o combate ao furto e roubo de aparelhos celulares. Os alunos aprenderam, de forma prática e em tempo real, como realizar o rastreamento de celulares por meio de aplicativos específicos, o que pode contribuir significativamente para a identificação dos autores e a recuperação dos aparelhos subtraídos.

Além disso, os militares apresentaram ferramentas tecnológicas que estão à disposição da população civil, tais como:

• Celular Seguro – para bloqueio remoto de aparelhos roubados ou furtados;

• Fiscalização Senatran – para verificar se veículos estão com restrição criminal

• Site da SEJUSP-MS – que disponibiliza acesso a serviços de segurança pública do Estado;

• BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão) – para checar se há mandado de prisão em aberto contra uma pessoa.

Os alunos foram orientados a realizar consultas regulares nessas plataformas e, caso identifiquem qualquer irregularidade – como veículo, celular ou pessoa com restrição criminal – que entrem em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo 190, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Outro ponto de destaque foi a explicação sobre a funcionalidade e importância do número IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) dos celulares. Os policiais orientaram os jovens a sempre checarem o IMEI de aparelhos usados antes de adquiri-los, utilizando plataformas oficiais, a fim de evitar a compra de produtos com restrição criminal. Também foi alertado que, ao adquirir um celular de origem ilícita, mesmo sem saber, o comprador poderá responder por receptação culposa, conforme prevê a legislação penal.

A iniciativa foi bem recebida pelos estudantes e professores, reforçando o compromisso da Polícia Militar com a educação preventiva e a integração com a comunidade escolar para a construção de uma cidade mais segura e consciente.