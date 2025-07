Ainda dá tempo: Refis de Campo Grande segue com condições especiais até 11 de julho

Contribuintes de Campo Grande que desejam regularizar suas dívidas com o município ainda têm uma semana para aproveitar as condições facilitadas do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2025. O prazo para adesão termina na próxima sexta-feira, dia 11 de julho, e a procura segue intensa tanto nos canais digitais quanto no atendimento presencial.

Até o final de junho, mais de 25,8 mil atendimentos já haviam sido realizados, demonstrando alta adesão da população ao programa, que oferece descontos de até 80% sobre juros e multas, além de opções de parcelamento para pessoas físicas e jurídicas.

A adesão pode ser feita de forma totalmente digital, pelo portal refis.campogrande.ms.gov.br , disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Também é possível negociar presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), das 8h às 16h, ou via WhatsApp pelos números (67) 4042-1320, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Condições do Refis 2025

Débitos imobiliários (IPTU):

À vista: 80% de desconto em juros e multas

Parcelado: 60% de desconto, entrada mínima de 5% e até 18 parcelas

Débitos econômicos (ISS):

À vista: 80% de desconto

Parcelado: 60% de desconto, parcelas mínimas a partir de R$ 100, em até 60 vezes

Parcelamentos anteriores:

Desconto de 10% a 30% sobre o valor consolidado, conforme a forma de pagamento

Possibilidade de regularizar apenas parcelas vencidas, com 25% de abatimento

Transação Excepcional:

Para débitos superiores a R$ 150 mil, com condições especiais e parcelamento em até 120 vezes, mediante análise

Os pagamentos podem ser realizados nas principais instituições bancárias conveniadas ou em casas lotéricas.

Modernização e praticidade

A Prefeitura de Campo Grande investiu em alternativas digitais para facilitar o acesso dos contribuintes, reduzindo o uso de papel e agilizando o processo de negociação. O sistema digital permite que todo o procedimento seja feito de forma rápida e segura, sem necessidade de emissão de boletos físicos.

Última oportunidade

Com o prazo se encerrando na próxima semana, a orientação é que os interessados não deixem para a última hora e aproveitem as condições especiais para quitar ou parcelar seus débitos, evitando restrições e aproveitando os descontos oferecidos.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra a fachada da Central de Atendimento ao Cidadão.