Polícia Militar do 6º BPM reforça ações de proteção a crianças e adolescentes em Corumbá e Ladário

Os policiais militares do 6º Batalhão da Polícia Militar têm atuado de forma firme e contínua na proteção de crianças e adolescentes nos municípios de Corumbá e Ladário. Além do combate direto aos crimes praticados contra esse público, o batalhão se destaca pela forte presença preventiva e educativa nas comunidades.

Por meio de patrulhamentos, atendimentos via 190 e fiscalizações em pontos vulneráveis, as guarnições demonstram comprometimento com a segurança de todos, agindo de maneira estratégica e humanizada.

Nas escolas, a atuação da PM vai além da segurança: os militares participam de forma ativa em atividades educativas, como o PROERD, com aulas sobre prevenção às drogas e à violência. Os alunos também têm contato direto com o trabalho policial, conhecendo as viaturas, os equipamentos e os protocolos utilizados no serviço diário, estreitando os laços entre polícia e comunidade.

A Polícia Militar também marca presença em campanhas educativas, passeatas e ações sociais. Um exemplo disso é o Projeto Karatê Comunitário, desenvolvido dentro do batalhão e voltado a crianças e adolescentes da região. A iniciativa alia esporte, disciplina e cidadania como instrumentos de transformação social, ampliando as oportunidades para os jovens.

Com o apoio do PROMUSE, voltado ao enfrentamento da violência doméstica e à proteção dos vulneráveis, o 6º BPM reafirma seu compromisso com a infância e juventude, demonstrando que segurança pública também se constrói com prevenção, cuidado e presença ativa junto à população.

