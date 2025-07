Professores readaptados da REME participam de formação com foco no assessoramento pedagógico

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realiza nesta sexta-feira (4), no Centro de Formação dos Profissionais da Educação (CEFOR), o Módulo III do curso “Caminhos e Perspectivas da Atuação dos Professores Readaptados no Assessoramento Pedagógico da Rede Municipal de Ensino”. O treinamento acontece em dois períodos: das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h.

Com o tema “Possibilidades de atuação no processo de ensino e aprendizagem”, a ação é promovida em conjunto pela Divisão de Atenção à Saúde do Servidor (DASS) e pela Divisão de Apoio Técnico-Pedagógico (DIPED), com o objetivo de fortalecer a atuação dos professores readaptados nas unidades escolares da REME.

A proposta oferece subsídios pedagógicos para que os docentes em readaptação pudessem contribuir de forma significativa no processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo atividades que complementem as práticas pedagógicas em seus respectivos contextos escolares. A iniciativa também busca promover o fortalecimento da autoestima, o senso de pertencimento e a valorização profissional desses educadores.

“A formação continuada dos nossos profissionais é uma prioridade da gestão. Este curso representa mais do que capacitação técnica: é um reconhecimento ao papel fundamental que os professores readaptados exercem no dia a dia das nossas escolas. Queremos que cada um se sinta valorizado, pertencente e essencial na construção de uma educação pública cada vez mais humana, inclusiva e de qualidade”, destaca o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt.

Durante o curso, os participantes vão se dividir em oficinas práticas, conforme inscrição prévia, com as seguintes temáticas:

Contação de história: uma arte para todos (Auditório)

Mosaico de ideias (Sala 1)

A biblioteca escolar como centro de formação de leitores (Sala 3)

O uso de tecnologias digitais (Sala 4)

Para a chefe da Divisão de Atenção à Saúde do Servidor (DASS), Laine Paes de Matos Corrêa, o cuidado com os profissionais também passa pela valorização de seus saberes e experiências.

“Quando falamos em saúde do servidor, falamos também em pertencimento, reconhecimento e oportunidade de ressignificação. Este módulo é mais do que um espaço formativo, é um convite à construção de novos caminhos possíveis dentro da escola”, afirma.

A chefe da Divisão de Apoio Técnico-Pedagógico (DIPED), Maria José do Amaral, ressalta a importância da atuação dos professores readaptados no cotidiano das unidades escolares.

“A atuação pedagógica dos professores readaptados é potente e necessária. Com o devido suporte, eles contribuem significativamente com o assessoramento às práticas docentes, sendo parte ativa da construção coletiva da aprendizagem”, reforça.

A formação reafirmou o compromisso da SEMED com a valorização de todos os profissionais da educação, reconhecendo o papel essencial dos professores readaptados no assessoramento pedagógico e na consolidação de uma educação pública de qualidade em Campo Grande.